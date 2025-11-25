Trei persoane au fost arestate la Paris pentru spionaj și propagandă rusă

Autoritățile franceze au arestat trei persoane sub suspiciunea de spionaj în favoarea Rusiei și de promovarea propagandei sale de război, în cadrul unei anchete privind o asociere franco-rusă, au anunțat marți procurorii, potrivit France24.

Arestările au loc în contextul în care temerile privind interferența Rusiei în Europa sunt la cote maxime, capitalele occidentale acuzând serviciile de spionaj ale Moscovei, în timp ce campania militară a Kremlinului în Ucraina se prelungește.

Unul dintre cei reținuți, un bărbat rus în vârstă de 40 de ani, a fost văzut pe imagini de supraveghere video în septembrie lipind afișe pro-ruse pe Arcul de Triumf din Paris, a declarat biroul procurorului orașului.

Bărbatul a raportat apoi telefonic șefei asociației, SOS Donbass, o femeie în vârstă de 40 de ani, suspectată de oficialii francezi de contraspionaj că încerca să obțină informații economice de la directorii unor companii franceze.

Femeia, născută în Rusia, se afla pe radarul serviciului de informații francez, Direcția Generală pentru Securitate Internă (DGSI), cel puțin de la începutul anului.

După ce DGSI a detectat „acțiuni susceptibile de a prejudicia interesele fundamentale ale națiunii” legate de ea, în martie a fost numit un magistrat de instrucție pentru a investiga diverse infracțiuni suspectate, inclusiv „complicitate cu o putere străină”, care se pedepsește cu 10 ani de închisoare.

SOS Donbass se prezintă ca o organizație umanitară care oferă ajutor civililor din regiunea Donbas de est a Ucrainei, care se află parțial sub controlul Moscovei.

A treia persoană aflată în arest este un bărbat în vârstă de 63 de ani, născut în suburbia Seine-Saint-Denis din nordul Parisului.

Un al patrulea suspect, în vârstă de 58 de ani, a evitat arestul preventiv, dar a fost plasat sub supraveghere strictă și obligat să se prezinte la secția de poliție o dată pe săptămână.