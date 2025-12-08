Prima pagină » Știri externe » Doi oameni au murit în timp ce căutau vâsc pentru a-și împodobi casa de Crăciun

Doi oameni au murit în timp ce căutau vâsc pentru a-și împodobi casa de Crăciun. Cei doi au căzut de la mare înălțime. Accidentul ciudat s-a produs în munții din nord-estul Italiei.
sursa foto: pixabay
Petru Mazilu
08 dec. 2025, 15:20, Social

Doi excursioniști au căzut de la mare înălțime în timp ce căutau vâsc pentru Crăciun. Accidentul a avut loc duminică în munții din nord-estul Italiei.

Cei doi au căzut de la 30 de metri într-o zonă foarte abruptă a pădurii Enemonzo din provincia Udine, nord-estul Italiei, potrivit ziarului Corriere della Sera. În grup se mai afla și o treia persoană.

Sandro Valent, unul dintre excursioniști, s-a sprijinit de o creangă care s-a rupt sub greutatea sa, provocându-l cădere, potrivit Le Figaro. Al doilea excursionist, Mauro Darpin, a încercat să-l ajute, dar a alunecat și s-a rostogolit pe stâncă.

Al treilea excursionist, care a căzut și el, a supraviețuit. El a alertat imediat serviciile de urgență, care au ajuns rapid la fața locului. În misiune au fost trimiși pompieri, o echipă de salvare montană, un elicopter medical și Carabinieri.

O „zonă extrem de periculoasă”

Pasajul „foarte abrupt” prin care au traversat excursioniștii este descris de forțele de ordine ca o „zonă extrem de periculoasă”. Deși nu a fost găsită gheață, zona este „plină de frunze și pietre” unde „cea mai mică greșeală poate fi fatală”, relatează jurnaliștii italieni. Cadavrele au fost transportate cu elicopterul, iar autoritățile au informat apoi familiile victimelor.

