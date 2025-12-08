Valuri puternice în Tenerife. MAE: Un român a murit

MAE a anunțat că a fost notificat duminică cu privire la incidentul produs de un puternic val oceanic în Tenerife, în urma căruia au fost afectate mai multe persoane, două dintre acestea fiind cetăţeni români.

În urma demersurilor întreprinse de reprezentanţii Consulatului General al României la Madrid, autorităţile spaniole au confirmat decesul unuia dintre cetăţenii români afectaţi.

Reprezentanţii oficiului consular român menţin legătura cu autorităţile spaniole pentru confirmarea stării celei de-a doua victime de cetăţenie română.

Consulatul General al României la Madrid este în legătură permanentă atât cu autorităţile spaniole, cât şi cu familiile victimelor, fiind pregătit să acorde asistență consulară, conform competenţelor.

Potrivit Independent, trei persoane au murit și alte câteva au fost rănite după ce au fost luate de un val puternic în Tenerife.

Victimele, identificate ca fiind o femeie de 55 de ani, un bărbat de 35 de ani și un alt bărbat, au fost trase în mare duminică. Serviciile de urgență au lansat o operațiune majoră de salvare, care a inclus elicoptere maritime și medicale, după incident.

Autoritățile au anunțat că victimele erau turiști.

