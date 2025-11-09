Trei persoane au murit în urma furtunii violente care a lovit insula spaniolă Tenerife

Un elicopter de salvare a transportat un bărbat care căzuse în apă la La Guancha, o plajă din nordul insulei, dar acesta a fost declarat mort la sosirea la spital, au informat serviciile de urgență.

Într-un incident separat, un bărbat a fost găsit plutind pe plaja El Cabezo, în sudul insulei. Salvamarii și personalul medical nu au reușit să-l resusciteze și acesta a fost declarat mort la fața locului, potrivit Reuters.

O femeie a suferit un atac de cord și a murit când un val a aruncat 10 persoane în mare la Puerto de la Cruz, în nordul insulei Tenerife. Alte trei persoane din grup au fost grav rănite și duse la spital pentru tratament.

Insulele Canare, un arhipelag spaniol situat în largul coastei de vest a Africii, care include Tenerife, sunt în alertă pentru pericolele de coastă, au declarat duminică serviciile de urgență ale insulelor.