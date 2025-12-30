Prima pagină » Social » Anunțul meteorologilor: Vreme mai caldă decât cea normală în luna ianuarie

Anunțul meteorologilor: Vreme mai caldă decât cea normală în luna ianuarie

În luna ianuarie, vremea va fi mai caldă decât cea specifică, potrivit prognozei pentru următoarele patru săptămâni realizate de Administrația Națională de Meteorologie.
Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: AI
Cosmin Pirv
30 dec. 2025, 07:30, Social

Săptămâna 29.12.2025 – 05.01.2026

Valorile termice se vor situa în general în jurul celor specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României, posibil ușor mai coborâte în zona Carpaților Meridionali.

Regimul pluviometric va fi excedentar în nordul Carpaților Orientali și în zona Munților Apuseni, dar și deficitar în regiunile extracarpatice, iar în rest va fi în general apropiat de cel normal.

Săptămâna 05.01.2026 – 12.01.2026

Temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale pentru acest interval în toate regiunile, dar cu o abatere termică pozitivă mai accentuată în cele sud-estice.

Cantitățile de precipitații estimate pentru această perioadă vor fi excedentare la nivelul întregii țări, dar mai ales în jumătatea vestică a teritoriului.

Săptămâna 12.01.2026 – 19.01.2026

Temperatura medie a aerului va avea valori mai ridicate decât cele normale pentru acest interval la nivelul întregii țări, dar mai ales în regiunile sud-estice.

Regimul pluviometric va fi excedentar în regiunile intracarpatice, iar în rest va fi apropiat de cel normal pentru această perioadă.

Săptămâna 19.01.2026 – 26.01.2026

Mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

Cantitățile de precipitații estimate pentru acest interval vor fi apropiate de cele normale, în cea mai mare parte a țării.

