Prima pagină » Meteo » Vreme cu contraste în ultima lună de iarnă. ANM anunță unde va fi ger și unde ar putea să ningă

Vreme cu contraste în ultima lună de iarnă. ANM anunță unde va fi ger și unde ar putea să ningă

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) anunță că în luna februarie vremea din România va fi diferită de la o regiune la alta. Meteorologii susțin că în unele zone temperaturile vor fi peste mediile normale, în timp ce în alte părți va fi ger și ar putea să ningă.
Vreme cu contraste în ultima lună de iarnă. ANM anunță unde va fi ger și unde ar putea să ningă
Sursă foto: Marian Ilie / MediafaxFoto
Petru Mazilu
03 feb. 2026, 07:37, Social

Conform ANM, în săptămâna 2-9 februarie valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână în regiunile vestice, nord-vestice, centrale, precum și la munte, dar și mai coborâte, local, în extremitatea de sud-vest și de nord- est a țării. În rest vor fi în general apropiate de cele normale.

Regimul pluviometric va fi excedentar în regiunile sudice și sud-estice, dar și local deficitar în nordul Carpaților Orientali, iar în rest va fi apropiat de cel normal pentru acest interval.

În săptămâna 9-16 februarie, temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în regiunile intracarpatice, dar și mai coborâte în extremitatea de nord-est a țării. În rest vor fi apropiate de cele specifice.

Cantitățile de precipitații vor fi excedentare la nivelul întregii țări, dar mai ales în regiunile sudice.

În săptămâna 16-23 februarie, temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai ridicate decât cele specifice pentru acest interval în regiunile intracarpatice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Regimul pluviometric va fi excedentar în regiunile vestice și nord-vestice, iar în rest va fi apropiat de cel normal pentru această perioadă.

În săptămâna 23 februarie-2 martie, mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

Cantitățile de precipitații estimate pentru acest interval vor fi apropiate de cele normale, în toate regiunile, a precizat ANM.

Recomandarea video

Principalele concluzii din milioanele de dosare Epstein recent publicate / Finanțistul, suspectat că a fost agent rus și Mossad / „Crezi că ești însuși diavolul?”
G4Media
Lovitură în plex pentru PRO TV! Patronii au căzut din picioare când au văzut audiențele
Gandul
Mutarea anului în televiziune! Cu ce post TV a semnat Denise Rifai: 'Vă promit că o să vă placă!'
Cancan
FOTO. O voleibalistă și-a impresionat fanii cu formele ei: „Frumusețe binecuvântată”
Prosport
Cine este Andrei Gabriel Benghea Mălăieș, românul cu 11 venituri pe lună: șase la stat și cinci la privat
Libertatea
Trucul rapid care îți frăgezește carnea, conform lui chef Orlando Zaharia! Nu se întărește deloc după ce se răcește
CSID
Cea mai scumpă Dacia în acest moment se vinde în Germania. Bigster tunat costă cât un SUV Audi nou-nouț
Promotor