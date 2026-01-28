Prima pagină » Meteo » Vremea în februarie. ANM avertizează că poate fi o lună imprevizibilă, cu contraste și variații termice importante

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) avertizează că februarie poate fi o lună imprevizibilă, cu contraste și variații termice importante. Meteorologii au făcut o analiză și au aflat cum ar putea evolua vremea în România, în ultima lună de iarnă.
28 ian. 2026

ANM a prezentat pe Facebook o analiză a vremii din luna februarie. „Putem afirma că luna februarie poate fi o lună a contrastelor termice”, au transmis meteorologii români. Ei au analizat cum a fost vremea în luna februarie a anilor trecuți, dar și fenomenele specifice perioadei.

„Pe de altă parte, în ultimii ani se remarcă lipsa sau o frecvență mai mică a producerii fenomenului de viscol sau a intervalelor cu ninsori, comparativ cu perioada de dinaintea anului 2000. Totuși, anul trecut, în perioada 16-19 februarie 2025, ne-am confruntat, ca urmare a prezenței unui front staționar rece, cu un episod continuu de ninsori în sudul țării (mai ales în zona Munteniei, unde stratul de zăpadă a crescut constant și a depășit local 30 de cm, ajungând până la 48 de cm la stația meteorologică București-Filaret)”, a anunțat ANM,

Experții au stabilit unde s-ar putea înregistra cele mai scăzute temperaturi în luna februarie.

„Anul acesta, 2026, luna februarie va debuta cu o răcire a vremii (ca urmare a revenirii și extinderii unui mase de aer foarte rece dinspre Câmpia Rusă peste estul Europei), ce se va resimți mai pregnant în estul, sudul și centrul României, acolo unde până în jurul datei de 4 februarie vremea va fi deosebit de rece (temperaturi maxime negative), geroasă mai ales diminețile și nopțile (temperaturi minime în marea lor majoritate sub -10 grade). Cele mai coborâte valori se vor înregistra în Moldova și în depresiunile din estul Transilvaniei. Apoi, majoritatea materialelor probabile indică o reorientare a circulației atmosferice din sector vestic, și ulterior sud-vestic, ceea ce înseamnă un aport de aer mai cald și implicit o creștere a temperaturilor spre valori apropiate de cele normale, sau chiar peste acestea mai ales în regiunile vestice ale țării”, a mai arătat ANM.

ANM: în februarie pot să apară fenomene meteo extreme

Meteorologii au avertizat că în februarie pot să apară fenomene meteo extreme, cu temperaturi foarte scăzute, vânt puternic și precipitații.

„Chiar dacă estimările meteorologice mediate săptămânal (ale temperaturii aerului și ale cantităților de precipitații) ale modelului ECMWF, pentru restul lunii februarie 2026 (perioada 09-23), valabile pe site-ul Administrației Naționale de Meteorologie, arată în mare parte din țară valori ușor mai ridicate decât în mod obișnuit în cazul temperaturii aerului, respectiv valori ușor excedentare în privința cantităților de precipitații, trebuie să menționăm faptul că acest tip de estimări NU surprind eventualele intervale de scurtă durată cu fenomene extreme (răciri puternice și bruște, cantități mari de precipitații sau viscole, intervale cu vânt foarte puternic). Prin urmare, luna februarie poate fi o lună imprevizibilă, cu contraste și variații termice importante de la o perioadă la alta”, a fost concluzia meteorologilor.

Luna februarie 2024 a fost cea mai caldă lună din șirul de observații, cu o medie națională de +6 grade, au mai arătat meteorologii. Pe 16 februarie 2024, la stația meteorologică Pătârlagele, a fost egalat recordul de temperatură de 26 de grade Celsius. Analiza mai arată că au fost și ani cu luni februarie foarte reci precum 2003, 2005 și 2012.

