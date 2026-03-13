Prognoza meteo ANM pe patru săptămâni. Surpriză pentru Paștele ortodox

Prognoza meteo ANM: săptămâna 16 – 23 martie

Prognoza meteo ANM anunță temperaturi ușor mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în regiunile vestice, nordice și la munte. În restul țării, valorile termice vor fi apropiate de cele specifice lunii martie.

Precipitațiile vor fi deficitare pe întreg teritoriul României în această săptămână. Nu sunt așteptate cantități semnificative de ploi sau ninsori în nicio regiune.

Meteo 23 – 30 martie: cald peste normal în majoritatea țării

Temperaturile medii vor depăși ușor valorile normale în cea mai mare parte a României. Excepție fac regiunile sudice și sud-estice, unde vremea va fi în parametri normali pentru această perioadă.

Deficitul de precipitații se va menține în regiunile vestice, nord-vestice și centrale. În restul țării, cantitățile de ploi vor fi apropiate de cele normale.

Vremea în România: 30 martie – 6 aprilie

ANM estimează temperaturi medii în parametri normali pentru această perioadă, la nivelul întregii țări. Regimul pluviometric va fi și el echilibrat, fără abateri semnificative în nicio regiune.

Este prima săptămână din prognoză fără anomalii termice sau precipitații deficitare.

Cum va fi vremea de Paște 2026: 6 – 13 aprilie

Paștele ortodox cade pe 12 aprilie, iar estimările ANM aduc o veste bună. Surpriza plăcută a acestei prognoze: nu sunt așteptate fenomene extreme sau abateri semnificative pentru weekendul pascal.

Temperaturile medii vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă, pe întreg teritoriul României, iar precipitațiile vor fi și ele în jurul valorilor obișnuite în majoritatea regiunilor. Practic, un Paște liniștit, fără capricii meteo.