Prima pagină » Meteo » Prognoza meteo ANM pe patru săptămâni. Surpriză pentru Paștele ortodox

Prognoza meteo ANM pe patru săptămâni. Surpriză pentru Paștele ortodox

Prognoza meteo ANM pentru intervalul 16 martie – 13 aprilie 2026 indică temperaturi ușor mai ridicate decât normalul în prima parte a perioadei și precipitații deficitare în mai multe regiuni. Estimările acoperă și weekendul Paștelui ortodox, sărbătorit pe 12 aprilie.
Prognoza meteo ANM pe patru săptămâni. Surpriză pentru Paștele ortodox
sursa foto: pixabay
Andreea Tobias
13 mart. 2026, 08:38, Știrile zilei

Prognoza meteo ANM: săptămâna 16 – 23 martie

Prognoza meteo ANM anunță temperaturi ușor mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în regiunile vestice, nordice și la munte. În restul țării, valorile termice vor fi apropiate de cele specifice lunii martie.

Precipitațiile vor fi deficitare pe întreg teritoriul României în această săptămână. Nu sunt așteptate cantități semnificative de ploi sau ninsori în nicio regiune.

Meteo 23 – 30 martie: cald peste normal în majoritatea țării

Temperaturile medii vor depăși ușor valorile normale în cea mai mare parte a României. Excepție fac regiunile sudice și sud-estice, unde vremea va fi în parametri normali pentru această perioadă.

Deficitul de precipitații se va menține în regiunile vestice, nord-vestice și centrale. În restul țării, cantitățile de ploi vor fi apropiate de cele normale.

Vremea în România: 30 martie – 6 aprilie

ANM estimează temperaturi medii în parametri normali pentru această perioadă, la nivelul întregii țări. Regimul pluviometric va fi și el echilibrat, fără abateri semnificative în nicio regiune.

Este prima săptămână din prognoză fără anomalii termice sau precipitații deficitare.

Cum va fi vremea de Paște 2026: 6 – 13 aprilie

Paștele ortodox cade pe 12 aprilie, iar estimările ANM aduc o veste bună. Surpriza plăcută a acestei prognoze: nu sunt așteptate fenomene extreme sau abateri semnificative pentru weekendul pascal.

Temperaturile medii vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă, pe întreg teritoriul României, iar precipitațiile vor fi și ele în jurul valorilor obișnuite în majoritatea regiunilor. Practic, un Paște liniștit, fără capricii meteo.

Recomandarea video

EXCLUSIV INTERVIU Anne Applebaum: Dacă România decide să ajute SUA în operațiunea sa din Orientul Mijlociu, ar trebui să se asigure că primește ceva în schimb / Poate solicita reintroducerea programului de scutire de vize
G4Media
Decizie oficială. Cresc pensiile de la 1 iulie 2026 pentru această categorie de pensionari români. Cine se încadrează
Gandul
Zodia care are noroc în toate domeniile în luna aprilie. Universul i-a pregătit doar surprize plăcute
Cancan
FOTO. Fiica de 19 ani a fostului fotbalist se iubește cu un jucător mai mare cu 8 ani
Prosport
Atenție, români! Dubaiul arestează oamenii care postează fotografii și clipuri de la atacurile iraniene! Ce riscă cine filmează dronele și reacția lui Andrew Tate
Libertatea
Zodia căreia i se deschid toate ușile, la final de săptămână! Veștile bune îi vor schimba total viața
CSID
Concluzia jurnaliștilor TopGear când după interacțiunea cu Dacia Bigster: „Incitantă ca un pui de...”. Iar asta nu e o critică
Promotor