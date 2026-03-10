Planeta s-a încălzit periculos de mult: suntem la 0,1°C de limita istorică

Februarie a fost a cincea cea mai caldă lună din istorie pentru această perioadă. Luna a adus precipitații extreme și inundații pe scară largă în Europa de Vest, precum și a treia cea mai mică întindere a gheții marine arctice înregistrată vreodată, conform Sky News.

Obiectivul Acordului de la Paris din 2015 este clar: temperaturile globale nu trebuie să depășească 1,5°C față de era preindustrială. ONU avertizează că șansa de a respecta acest prag este „practic zero”.

Marea Britanie se pregătește deja pentru o creștere de cel puțin 2°C în următorii 25 de ani. Cel mai cald februarie înregistrat vreodată rămâne cel din 2024.

Europa de Vest, lovită de furtuni și inundații

Iarna 2026 a adus o serie de furtuni intense asupra Europei. Leonardo, Pedro și Nils au fost descrise de serviciul meteorologic francez Meteo-France ca având „o forță neobișnuită”.

Franța, Spania și Portugalia au înregistrat inundații severe. Maroc, Mozambic și Botswana au fost și ele afectate. Pagubele au fost extinse, cu pierderi de vieți și mijloace de subzistență.

Curentul polar jet stream, principalul vinovat

Samantha Burgess, responsabilă strategică pentru climă la ECMWF, explică diviziunea climatică europeană. Scandinavia și Europa de Est au fost mai reci decât media. Europa de Vest și de Sud au trăit contrariul.

Cauza principală: deplasarea curentului polar jet stream mai spre sud în timpul iernii. Combinat cu „râuri atmosferice” de aer umed, fenomenul a declanșat inundații și alunecări de teren în Peninsula Iberică și vestul Franței.

Ce urmează: mai multe inundații, furtuni mai intense

Cercetătorii sunt cu toții de acord. Dr. Michael Byrne, de la Universitatea din St Andrews, avertizează că este „foarte probabil să ne așteptăm la mai multe inundații și mai multe furtuni”. Atât iarna, cât și vara vor aduce precipitații mari într-un interval scurt.

Burgess rămâne totuși „optimistă” și subliniază că numărul orașelor cu măsuri de adaptare climatică s-a dublat din 2018. Adaptarea, spune ea, este acum singura cale realistă înainte.