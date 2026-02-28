Fără precedent. Pământul se apropie de un punct fără întoarcere

Cercetătorii de la Universitatea de Stat din Oregon au confirmat că încălzirea globală a depășit 1,5 grade Celsius timp de 12 luni consecutive. Acesta este pragul stabilit prin Acordul de la Paris. Nivelurile de CO2 din atmosferă sunt acum cu 50% mai mari față de era preindustrială, anunță thecooldown.com.

Studiul a analizat 16 elemente de inflexiune ale mediului, inclusiv calotele glaciare din Antarctica și pădurile amazoniene. Dacă acestea se destabilizează, efectele se vor amplifica reciproc. Topirea gheții reduce capacitatea de răcire a planetei. Dispariția pădurilor agravează și mai mult încălzirea.

O stabilitate de 11.000 de ani, distrusă în câteva decenii

„După un milion de ani de oscilații climatice, clima Pământului s-a stabilizat acum 11.000 de ani, permițând dezvoltarea agriculturii și a civilizațiilor”, a declarat profesorul William Ripple, de la Universitatea de Stat din Oregon. „Acum ne îndepărtăm de această stabilitate”, a avertizat el.

Căldura persistentă coincide cu incendii și inundații mortale care devastează regiuni întregi. Fenomenele extreme devin mai frecvente pe măsură ce temperatura crește. Comunitățile și familiile suportă costuri tot mai mari. Fără măsuri rapide, oamenii riscă să-și piardă casele și sănătatea.

Ce cer cercetătorii: acțiune imediată, nu reparații ulterioare

Oamenii de știință îndeamnă factorii de decizie să acționeze înainte ca planeta să atingă punctul de cotitură. Măsurile preventive sunt mai eficiente decât remedierea daunelor deja produse. Tranziția la energie regenerabilă rămâne una dintre soluțiile principale recomandate.

Studiul publicat în revista One Earth reprezintă unul dintre cele mai clare avertismente științifice din ultimii ani. Dacă tendința actuală continuă, schimbările climatice vor intra într-o fază fără precedent în istoria omenirii.