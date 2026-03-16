Simulare Evaluare Națională VIII 2026. Peste 145.000 de elevi au dat azi proba la Română

Simularea Evaluării Naționale VIII 2026 a debutat luni, 16 martie, cu proba de Limba și literatura română, la care au fost prezenți peste 145.200 de elevi din toată țara. Peste 11.800 de elevi au lipsit, iar un singur elev a fost eliminat pentru tentativă de fraudă.
Andreea Tobias
16 mart. 2026, 16:17, Social

Proba s-a desfășurat în 4.545 de unități de învățământ – 97,8% din totalul unităților cu nivel gimnazial.

Potrivit datelor furnizate de inspectoratele școlare județene la ora 15:00, peste 145.200 de elevi au fost prezenți și au încărcat lucrările.

Peste 11.800 de elevi au absentat din unitățile care au organizat simularea. În plus, peste 5.200 de elevi de clasa a VIII-a provin din cele 104 unități care nu au organizat simularea în această perioadă.

Un elev, eliminat pentru tentativă de fraudă

Un singur elev a fost eliminat din examen în cursul zilei de luni, pentru tentativă de fraudă. Subiectele și baremele aferente probei de astăzi au fost publicate la ora 15:00 pe site-ul Ministerului Educației.

Când se află rezultatele

Simularea continuă marți, 17 martie, cu proba scrisă la Matematică, și se încheie miercuri, 18 martie, cu proba la Limba și literatura maternă. Rezultatele vor fi comunicate individual, nu prin afișare, pe data de 31 martie.

Recomandarea video

Marea deconectare a Rusiei: O superputere trece offline (Politico)
G4Media
Donald Trump amenință direct NATO dacă nu intervine în războiul din Iran! S-a „luat” și de China!
Gandul
Amantlâc! Bogdan Stancu s-a cuplat cu o celebră prezentatoare TV, deși e căsătorit. Avem imaginile incendiare
Cancan
Ioana Tamaş, super hot la sală. Soția lui Gabi Tamaş e într-o formă fizică spectaculoasă
Prosport
Iranul amenință direct România: „Dacă își pune bazele la dispoziția Statelor Unite, acest lucru ar echivala cu participarea la o agresiune militară”
Libertatea
Băuturile care îți pot crește nivelul de fier din sânge. Ce recomandă medicii dacă ai anemie și te simți mereu obosit
CSID
Animalele care pot transforma o parcare banală într-o reparație de 620 de euro
Promotor