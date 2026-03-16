Simulare Evaluare Națională VIII 2026. Peste 145.000 de elevi au dat azi proba la Română

Proba s-a desfășurat în 4.545 de unități de învățământ – 97,8% din totalul unităților cu nivel gimnazial.

Potrivit datelor furnizate de inspectoratele școlare județene la ora 15:00, peste 145.200 de elevi au fost prezenți și au încărcat lucrările.

Peste 11.800 de elevi au absentat din unitățile care au organizat simularea. În plus, peste 5.200 de elevi de clasa a VIII-a provin din cele 104 unități care nu au organizat simularea în această perioadă.

Un elev, eliminat pentru tentativă de fraudă

Un singur elev a fost eliminat din examen în cursul zilei de luni, pentru tentativă de fraudă. Subiectele și baremele aferente probei de astăzi au fost publicate la ora 15:00 pe site-ul Ministerului Educației.

Când se află rezultatele

Simularea continuă marți, 17 martie, cu proba scrisă la Matematică, și se încheie miercuri, 18 martie, cu proba la Limba și literatura maternă. Rezultatele vor fi comunicate individual, nu prin afișare, pe data de 31 martie.