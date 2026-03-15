Cum va fi vremea în penultima săptămână de martie

Vremea se va menține în general frumoasă și relativ blândă în următoarele zile, cu temperaturi apropiate sau ușor peste valorile normale pentru această perioadă, potrivit prognozei meteorologice ANM, pentru intervalul 15–19 martie.

În vestul și nord-vestul țării, maximele ar putea ajunge până la 17 grade Celsius.

Pe parcursul zilei de 15 martie și în noaptea următoare, vremea va fi mai caldă decât în mod obișnuit în regiunile intracarpatice, unde cerul va fi în mare parte senin.

Temperaturile în țară

În restul țării, cerul va fi variabil, iar dimineața și noaptea se vor semnala pe alocuri nori joși sau ceață. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 9 și 17 grade, iar cele minime între -8 și 5 grade.

Pentru intervalul 16–17 martie, meteorologii prognozează valori termice similare, cu cer variabil și ceață sau nebulozitate joasă pe arii restrânse dimineața și noaptea, mai ales în sud-est.

La altitudini mari, în Carpații Meridionali, sunt posibile trecător precipitații slabe mixte. Temperaturile maxime vor ajunge până la aproximativ 17 grade în Dealurile de Vest, iar minimele vor coborî până la -7 grade în depresiunile din estul Transilvaniei.

Valorile termice pe regiuni

Pe 17–18 martie, valorile termice diurne vor rămâne peste normalul perioadei în vest, nord-vest și centru, în timp ce în restul țării vor fi apropiate de mediile climatologice.

Cerul va fi temporar noros, iar izolat în regiunile vestice și sud-vestice pot apărea ploi slabe spre seară și noaptea.

În intervalul 18–19 martie, regimul termic va rămâne asemănător, cu temperaturi maxime între 9 și 17 grade și minime între -7 și 6 grade. Pe alocuri, în Moldova, sunt posibile precipitații slabe, mixte la câmpie și sub formă de ninsoare la munte.

Vremea în București

În București, vremea va fi în general stabilă în următoarele zile. Temperaturile maxime vor varia între 11 și 14 grade, iar cele minime vor coborî până la valori cuprinse între -1 și 3 grade. Cerul va fi variabil, cu nebulozitate joasă sau ceață în special la începutul zilelor și în a doua parte a nopților.

Pentru perioada 19–22 martie, meteorologii estimează că valorile termice se vor menține apropiate de cele normale pentru această perioadă, iar probabilitatea de precipitații va fi mai ridicată la începutul intervalului în estul și sud-estul țării.