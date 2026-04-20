Prognoza meteo București. ANM anunță vreme de iarnă la final de aprilie

ANM anunță o răcire accentuată a vremii în București, începând de marți. Temperaturile scad de la 22 la 12 grade în două zile, cu ploi și vânt de până la 50 km/h.
Andreea Tobias
20 apr. 2026, 10:26, Știrile zilei

Luni după-amiaza, cerul se acoperă treptat în București. Seara pot apărea ploi slabe, trecătoare. Vântul se intensifică după-amiaza, cu rafale de 40–50 km/h. Maximele ating 21-  23 de grade, minimele coboară la 6–8 grade.

Prognoza meteo București: Marți, răcire bruscă și ploi

Marți aduce cea mai importantă schimbare. Temperatura maximă scade la 14 – 15 grade. Valorile se situează sub mediile multianuale pentru această dată.

Cerul devine predominant noros. Temporar va ploua, cu acumulări de 5 – 10 l/mp. Vântul suflă moderat, cu viteze de 35 – 40 km/h. Minima nopții coboară la 4 – 5 grade.

Miercuri: frig neobișnuit pentru aprilie

Miercuri, vremea rămâne rece pentru ultima decadă a lunii aprilie. Maximele nu depășesc 12- 13 grade. Cerul prezintă înnorări, cu posibile ploi slabe și trecătoare în cursul zilei.

Vântul slăbește în intensitate. Noaptea, temperatura minimă coboară între 1 și 4 grade. Local nu este exclusă bruma.

Informare meteorologică în vigoare

ANM a emis un mesaj de informare meteorologică pentru București. Acesta vizează răcirea accentuată și intensificările vântului. Informarea este valabilă în intervalul 20 aprilie, ora 10:00 –  23 aprilie, ora 10:00.

