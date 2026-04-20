Ploi, ninsori la munte și vânt puternic. ANM anunță trei zile de vreme rea în România

ANM a emis luni o informare meteorologică și două alerte Cod galben de vânt și ninsori. Anunță ploi, rafale puternice de vânt și strat de zăpadă la munte în toată țara.
sursa foto: RAZVAN CHIRITA / MEDIAFAX FOTO
Andreea Tobias
20 apr. 2026, 10:10, Știrile zilei

Administrația Națională de Meteorologie avertizează că vremea se strică începând de luni. Informarea meteorologică este valabilă în intervalul 20 aprilie, ora 10:00 – 23 aprilie, ora 10:00.

Ploi și averse în majoritatea regiunilor

Luni și în noaptea de luni spre marți, ploile vor afecta cu precădere Maramureșul, nordul Crișanei, Transilvania și Moldova. Marți și miercuri, precipitațiile se extind pe arii mai largi în regiunile sudice și centrale.

Aversele pot fi însoțite local de descărcări electrice. Cantitățile de apă vor fi de 15–20 l/mp, iar pe arii restrânse pot depăși 25–35 l/mp. Izolat va cădea și grindină.

Ninsori la munte, precipitații mixte la deal

La altitudini de peste 1.400 m, ninsorile vor predomina treptat și se va depune strat de zăpadă. Precipitații mixte – ploaie, lapoviță și ninsoare – vor fi semnalate și în dealurile subcarpatice ale Moldovei și în estul și sud-estul Transilvaniei.

Cod galben de vânt: rafale de până la 100 km/h

Prima avertizare cod galben este valabilă luni, între orele 12:00 și 22:00. Sunt vizate Dobrogea, vestul și sudul Olteniei, vestul și sudul Transilvaniei.

Vântul va atinge 50–65 km/h în zonele de câmpie și deal. În Munții Apuseni, Carpații Meridionali și Carpații de Curbură, vitezele vor fi de 70–80 km/h. Pe crestele înalte, rafalele pot atinge temporar 90–100 km/h.

Cod galben de ninsori la munte până miercuri

A doua avertizare cod galben este valabilă de luni seara, ora 21:00, până miercuri, ora 21:00. Vizează zona montană, în general la altitudini de peste 1.400 m.

În Carpații Orientali ninsorile încep din seara zilei de luni. Marți și miercuri, ninsorile se extind în toată zona montană înaltă. Stratul de zăpadă va ajunge la 10–15 cm, iar în Carpații Meridionali poate depăși 20–25 cm.

Răcire accentuată

Marți și miercuri, temperaturile scad semnificativ față de normalul perioadei. În timpul nopților, pe alocuri se va produce brumă. Fenomenul este așteptat îndeosebi în jumătatea de nord a țării și în depresiuni.

