Vreme schimbătoare săptămâna viitoare: Răcire accentuată și ploi în mai multe regiuni / Temperaturile vor crește spre finalul perioadei

În perioada 19 aprilie, ora 9:00 – 20 aprilie, ora 9:00, în ţară, valorile termice se vor situa uşor peste cele specifice datei în majoritatea zonelor. Cerul va fi variabil, cu înnorări şi izolat averse slabe pe parcursul zilei în sudul, estul şi centrul ţării, precum şi la munte. Noaptea va ploua local în Crişana, Maramureş şi nord-vestul Transilvaniei şi pe arii restrânse în Banat şi nordul Moldovei.

În Capitală, vremea va fi predominant frumoasă, cu probabilitate redusă de ploi. Temperaturile maxime vor ajunge la 19-20 de grade Celsius, iar cerul va avea înnorări temporare.

Potrivit prognozei ANM, în perioada 20 aprilie, ora 9:00 – 21 aprilie, ora 9:00, vremea se va răci în nordul, vestul şi sud-vestul ţării, iar în celelalte zone valorile termice vor fi în general comparabile cu cele din ziua precedentă. Cerul va avea înnorări temporare şi va ploua în jumătatea nordică a ţării şi local în rest. Ploile vor avea și caracter de aversă, pe alocuri vor fi însoțite de descărcări electrice. Temperaturile maxime se vor situa între 11 grade în nordul Moldovei și 23 de grade Celsius în sud-estul Munteniei, iar cele minime vor fi cuprinse între 1 și 11 grade.

În Capitală, cerul va fi variabil, cu înnorări spre seară şi noaptea când trecător va ploua slab. Vântul va sufla slab şi moderat, cu uşoare intensificări pe parcursul zilei (viteze de 40 – 45 km/h). Temperatura maximă va fi de 20 – 21 de grade Celsius.

Vremea rece în mijlocul săptămânii

Începând cu data de 21 aprilie, vremea se va răci accentuat, iar în nordul, centrul, estul şi sud-estul ţării va deveni rece pentru această dată. Temporar va ploua în majoritatea regiunilor, iar în centrul şi în sud-estul teritoriului local se vor acumula cantităţi de apă însemnate. Ploile vor avea şi caracter de aversă şi pe alocuri vor fi descărcări electrice.

La munte, la altitudini de peste 1600m, vor predomina ninsorile, iar în nord-vestul Moldovei, în estul și sudul Transilvaniei vor fi precipitații mixte. Temperaturile maxime se vor încadra între 6 grade în estul Transilvaniei și 19 grade Celsius în sud-vest.

Vremea se va răci și în Capitală. Cerul va avea înnorări temporar accentuate, iar după-amiaza și noaptea vor fi averse, posibil însoțite de descărcări electrice. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 15 grade.

Intervalul 22 aprilie, ora 9:00 – 23 aprilie, ora 9:00 va fi caracterizat tot de o vreme rece pentru această dată în toată ţara. Cerul va avea înnorări temporare şi local vor fi mai ales ploi în sudul, centrul şi estul teritoriului. În zona montană vor predomina ninsorile. Temperaturile maxime se vor încadra între 7 și 16 grade.

În București, vremea va continua să se răcească. Cerul va fi variabil, cu înnorări și posibile ploi de scurtă durată după-amiaza, iar temperatura maximă va fi de 12…13 grade Celsius.

Vremea se va încălzi spre finalul săptămânii

După o scădere a temperaturilor în prima parte a săptămânii, vremea se va încălzi din 23 aprilie. Prognoza meteorologică pentru intervalul 23 aprilie, ora 9:00 – 26 aprilie 9:00 arată valori termice în creştere treptată de la o zi la alta, care se vor apropia de mediile climatologice specifice perioadei.