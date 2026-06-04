Alertă meteorologică. ISU avertizează cod roșu de furtuni și grindină în mai multe localități din Ilfov și județele din jur

ISU București-Ilfov a transmis joi mai multe avertizări de vreme severă, după ce Administrația Națională de Meteorologie a emis coduri roșu și portocaliu pentru mai multe zone din Ilfov, Ialomița, Giurgiu și Olt.

Primul cod roșu vizează localitățile Grădiștea, Petrăchioaia și Dascălu din județul Ilfov, fiind valabil joi, 4 iunie, între orele 17:23 și 18:00. În acest interval sunt anunțate averse torențiale cu acumulări de peste 40 l/mp, descărcări electrice frecvente și grindină.

„Se vor semnala: averse torențiale care vor acumula 40 l/mp, descărcări electrice, grindină”, au transmis meteorologii, conform sursei citate de ISU.

Pentru această avertizare a fost emis și un mesaj RO-ALERT către populație, pentru a crește gradul de informare.

Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, un alt cod roșu a fost emis pentru mai multe localități din județele Ialomița, Giurgiu și Ilfov, valabil între 17:55 și 18:45.

Printre zonele afectate se numără Sinești, Drăgoești (Ialomița), Băneasa, Prundu, Gostinu (Giurgiu), dar și Voluntari, Pantelimon, Brănești, Cernica, Afumați, Glina, Găneasa, Berceni, Ștefăneștii de Jos și Popești-Leordeni (Ilfov).

Pentru aceste zone sunt prognozate fenomene meteo severe, cu cantități mari de apă, grindină și vânt puternic.

„Se vor semnala : Averse torențiale care vor acumula 25…40 l/mp, grindină de mici și medii dimensiuni (1…3 cm) frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului cu viteze de 50…60 km/h”, se arată în mesajul ANM.

De asemenea, un alt cod roșu emis la ora 17:14 vizează localitățile Grădiștea, Petrăchioaia și Dascălu din Ilfov, cu valabilitate între 17:23 și 18:00.

Aici sunt prognozate ploi foarte puternice, grindină de dimensiuni medii și vijelii.

„Se vor semnala : Averse torențiale care vor acumula peste 40 l/mp, frecvente descărcări electrice, grindină de medii dimensiuni (2…4 cm), vijelie cu rafale de 70…80 km/h”, au transmis meteorologii.

În paralel, a fost emis și un cod portocaliu valabil joi, 4 iunie, între 17:25 și 18:25 pentru mai multe localități din județul Olt, inclusiv Caracal, Fărcașele, Dobrosloveni, Traian, Redea, Deveselu, Drăghiceni și Vlădila.

Și aici sunt prognozate ploi torențiale, grindină și intensificări ale vântului.

„Se vor semnala : Averse torențiale care vor acumula 25…40 l/mp, grindină de mici dimensiuni (1…2 cm), descărcări electrice, intensificări ale vântului (viteze de 50…60 km/h)”, a transmis ANM.

ISU București-Ilfov recomandă populației să evite deplasările în zonele afectate pe durata avertizărilor și să respecte indicațiile transmise prin mesajele de urgență RO-ALERT.