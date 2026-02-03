Prima pagină » Social » Evacuare medicală de urgență în largul Sulinei: un marinar preluat de salvatori

Salvatorii maritimi au intervenit în cursul nopții pentru a evacua de urgență un membru al echipajului unei nave comerciale ancorate în largul portului Sulina.
SAR APOLLO, foto: ARSVOM
Maria Miron
03 feb. 2026

Intervenția a avut loc după ce Agenția Română de Salvare a Vieții Omenești pe Mare (ARSVOM) a fost solicitată, la ora 03,20, de Centrul Maritim de Coordonare (MRCC). Un marinar aflat la bordul navei comerciale Jabrayl Dovlatzadeh, sub pavilion Liberia, avea nevoie de îngrijiri medicale urgente.

Nava comercială se afla oprită în largul portului Sulina, fără posibilitatea de a ajunge rapid la țărm.

Potrivit ARSVOM Constanța, nava de intervenție Sar Apollo a fost trimisă imediat la fața locului pentru evacuarea medicală a pacientului.

Evacuare în numai două ore

Echipajul a ajuns în zona indicată și, la aproximativ o oră de la primirea alertei, marinarul a fost preluat de la bordul navei comerciale.

Marinarul a fost adus la țărm, în portul Sulina, și predat echipajului de ambulanță la exact două ore de la apelul de urgență.

Reprezentanții ARSVOM au transmis public felicitări echipajului navei Sar Apollo pentru rapiditatea intervenției și profesionalismul demonstrat.

