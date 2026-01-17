Artemis II: De ce prima misiune lunară cu echipaj nu va atinge suprafața Lunii

NASA se pregătește pentru prima sa misiune lunară cu echipaj uman din ultimele peste cinci decenii, marcând o revenire prudentă, dar istorică, în spațiul profund.

Misiunea Artemis II va trimite patru astronauți într-o călătorie de 10 zile în jurul Lunii, testând sisteme esențiale fără a încerca o aselenizare, potrivit CNN.

O misiune istorică fără aselenizare

Artemis II este programată să fie lansată cel mai devreme pe 6 februarie, la bordul rachetei Space Launch System și al capsulei Orion.

Echipajul este format din astronauții NASA Reid Wiseman, Victor Glover și Christina Koch, alături de astronautul canadian Jeremy Hansen.

Aceștia vor zbura dincolo de partea îndepărtată a Lunii, cu șanse reale de a stabili un nou record pentru cea mai mare distanță parcursă de oameni față de Pământ.

În ciuda importanței istorice, misiunea nu va include o aselenizare, decizia fiind motivată de siguranță și de capacitățile actuale ale navei.

Oficialii NASA subliniază că Artemis II nu este echipată cu un modul de aselenizare și este concepută special pentru testarea zborului cu echipaj.

Agenția urmează o abordare etapizată, validând fiecare capacitate majoră înainte de a adăuga complexitate suplimentară misiunilor.

Aselenizarea este planificată pentru o misiune viitoare, după ce toate sistemele vor fi demonstrate ca fiind sigure pentru astronauți.

Testarea capsulei Orion cu echipaj uman

Spre deosebire de Artemis I, care a zburat fără echipaj în 2022, Artemis II va testa pentru prima dată Orion cu astronauți la bord.

Echipajul va evalua sistemele de suport vital, navigație, propulsie, control termic și condițiile de trai în spațiul profund.

NASA afirmă că sănătatea astronauților și întoarcerea lor în siguranță pe Pământ reprezintă prioritatea absolută.

Nava va urma o traiectorie de tip „free-return”, care permite ocolirea Lunii și revenirea automată spre Pământ chiar și în cazul unor probleme.

Această strategie reduce riscurile, evitând intrarea pe orbita lunară și permițând concentrarea pe performanța sistemelor și siguranța echipajului.

Ecouri ale misiunii Apollo 8 și lecții învățate

Artemis II seamănă mult cu Apollo 8, misiunea din 1968 care a dus pentru prima dată oameni în vecinătatea Lunii fără aselenizare.

La fel ca atunci, misiunea are loc înainte ca un modul de aselenizare să fie gata, servind drept etapă critică de testare.

Oficialii NASA spun că acest ritm atent reflectă decenii de experiență și lecții învățate din programul Apollo.

Pregătirea drumului către Artemis III

Prima aselenizare din cadrul programului Artemis este planificată pentru Artemis III, nu mai devreme de 2028.

Acea misiune va depinde de un nou sistem de aselenizare aflat în prezent în dezvoltare.

Până atunci, Artemis II rămâne o punte simbolică și tehnică între explorările din trecut și viitoarea prezență umană pe Lună.