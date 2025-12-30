Prima pagină » Social » Stație de sortare semiîngropată, înconjurată de o pădure urbană, în Sectorul 6

Stație de sortare semiîngropată, înconjurată de o pădure urbană, în Sectorul 6

O stație de sortare a deșeurilor semiîngropată, înconjurată de o pădure urbană, va fi construită în Sectorul 6 al Capitalei pe o suprafață de 4 hectare.
Foto: Facebook/Primăria Sectorului 6
Cosmin Pirv
30 dec. 2025, 09:13, Social

Consilierii locali au aprobat luni studiul de fezabilitate, devizul general și indicatorii tehnioco-economici ai proiectului care vizează construcția stației de sortare la marginea Bucureștiului, pe Bulevardul Timișoara.

Conform Primăriei Sectorului 6, stația va fi prima din acest sector, va avea 4 hectare și va fi înconjurată de o pădure urbană.

Noua stație va prelua, sorta și pregăti pentru reciclare fracțiile de hârtie/carton, plastic și metal, colectate din punctele din sector. De asemenea, sticla colectată va fi doar stocată temporar pe amplasament și livrată către instalații specializate.

Procesul de preluare și sortare va fi unul automatizat, care va permite gestionarea unui volum ridicat de deșeuri. Capacitatea maximă va fi de 26.100 tone pe an.

În jurul stației, vom amenaja un spațiu verde. Acum, zona este una industrială, în apropierea CET Vest. Pentru a reduce poluarea și a îmbunătăți calitatea aerului, halele de sortare vor fi semiîngropate și vor avea spații verzi deasupra lor. În plus, filtre performante vor asigura un aer curat”, arată reprezentanții primăriei.

Special pentru elevi, o pasarelă pietonală va fi amenajată deasupra halelor, unde aceștia vor avea acces pentru a observa întregul proces și a descoperi secretele reciclării.

