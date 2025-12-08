Când vor fi organizate noile alegeri în București și cine va conduce Sectorul 6

„Acest vot mă responsabilizează. Vreau să fac din București proiectul vieții mele”, a declarat Ciucu după aflarea rezultatelor.

Odată instalat la conducerea Primăriei Generale, fotoliul de primar al Sectorului 6 a devenit oficial vacant, iar procedura legală pentru organizarea unor noi alegeri a fost activată.

Cine va conduce Sectorul 6 până la alegeri

Pe perioada interimatului, atribuțiile funcției sunt preluate de viceprimarul sectorului, Paul Moldovan, și el lider al organizației locale PNL. Acesta a transmis că instituția va funcționa normal până la alegerea unui nou primar.

„Mă voi ocupa de problemele cetățenilor și voi colabora cu viitorul primar ales”, a declarat Moldovan.

În interiorul partidelor se discută deja despre posibili candidați. Printre numele vehiculate se numără:

Stelian Bujduveanu, fost viceprimar general și politician cu experiență administrativă;

Vlad Gheorghe, independent care s-a retras din cursa pentru Primăria Capitalei;

reprezentanți ai PSD și USR, care analizează dacă vor lansa candidați proprii în sector.

Lista finală a candidaților va fi anunțată oficial după stabilirea datei exacte a scrutinului.

Context electoral în București

Bucureștiul a trecut, începând cu 2024, printr-o succesiune rapidă de alegeri. Analizele INS arată că orașul a avut o fluctuație mare a prezenței la vot, în timp ce preferințele politice s-au diversificat, cu o ascensiune a candidaților independenți și a partidelor noi.

În cursa pentru Primăria Generală, Anca Alexandrescu (AUR) a obținut 21,94 %, iar Cătălin Drulă (USR) doar 13,90 %, potrivit datelor finale. Daniel Băluță (PSD) a obținut 20,51 %.

Dacă Guvernul va respecta termenul legal de 90 de zile, Sectorul 6 ar trebui să-și aleagă noul primar cel târziu în luna martie 2026. Procesul de organizare este urmărit de partide, societatea civilă și locuitori, mai ales că la precedentele alegeri locale termenul legal fusese depășit.