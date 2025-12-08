MAE anunță decesul încă unui român în Tenerife

Ministerul Afacerilor Externe anunță că autorităţile spaniole au transmis luni după-amiaza că cel de-al doilea cetăţean român afectat a decedat în urma rănilor suferite.

MAE susține că reprezentanţii Consulatului General al României la Madrid sunt în legătură cu familiile celor două victime de cetăţenie română şi acordă asistenţă consulară, conform competenţelor.

Anterior, ministerul anunțase că autoritățile spaniole au confirmat decesul unui român.

Potrivit Independent, trei persoane au murit și alte câteva au fost rănite după ce au fost luate de un val puternic în Tenerife.