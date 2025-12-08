Drumul Expres Craiova – Pitești, degradat vizibil de alunecări masive de teren, la doar cinci luni de la inaugurare / CNAIR cheamă constructorul să remedieze

DEx12 Pitești-Craiova este în pericol iminent de prăbușire din cauza unor alunecări masive de teren, care amenință stabilitatea terasamentului, relatează epitești.ro, care a primit numeroase sesizări de la conducătorii auto.

Este vorba de porțiunea de drum din apropierea intersecției dintre Pitești și Slatina, la ramificația spre localitatea Spineni, potrivit publicației citate, care a remarcat că, în anumite zone au mai fost intervenții anterioare, semn că problema era cunoscută.

Ploile abundente din ultima vreme au agravat încă și mult situația, și așa degradată a acestei porțiuni de drum, care e într-un pericol major de prăbușire, mai ales că drumul e intens circulat de vehicule de mare tonaj.

Drumul are o garanție de 10 ani

Alunecările de teren pot produce denivelări sau tasări ale platformei rutiere, care să degenereze grav.

Reprezentanții CNAIR spun că au anunțat constructorul, singurul în măsură să rezolve problema. Problemele de acest gen au intervenit la Drumul Expres Craiova – Pitești (un drum pe care, zilnic, trec mii de mașini), la scurtă vreme după darea lui în folosință, în vara acestui an.

Drumul Expres Craiova Pitesti are o lungime de 127 de kilometri. Lucrările au fost finanțate din fonduri europene, iar drumul are o garanție de 10 ani, fiind pus integral în circulație din iulie 2025.

Drumarii spun că situația nu pune în pericol siguranța rutieră în acest moment, iar pe porțiunile cu probleme va acționa constructorul.

„Am anunțat constructorul și va remedia aceste probleme pentru că drumul este în garanție”, a declarat Cristian Tudor – purtator de cuvant DRDP Craiova, citat de gândul.ro.