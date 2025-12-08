Ce se întâmplă cu zilele de concediu neefectuate până la finalul anului? Ce spune legea

Ne apropiem de sfârșitul anului 2025, iar unii angajați ajung în situația în care nu au efectuat toate zilele de concediu de odihnă, prevăzute în contractul de muncă. Codul Muncii vine cu o veste bună pentru cei care se află în această situație: zilele de concediu rămase nu se pierd. Află în continuare de ce trebuie să ții cont pentru a beneficia de ele în continuare.

Dreptul la concediu de odihnă, prevăzut în Codul Muncii

Zilele de concediu reprezintă un beneficiu prevăzut în legislația muncii. Concret, conform Codului Muncii, toți salariații au dreptul la concediul de odihnă, durata minimă a acestuia fiind de 20 de zile lucrătoare pe an. Acesta nu poate fi transferat altei persoane și nici nu poate fi limitat în vreun fel de către angajator.

Codul Muncii stipulează, la art. 146, că dacă ai rămas cu zile libere neefectuate după data de 31 decembrie, angajatorul are obligația de a le acorda într-un interval de 18 luni.

„În cazul în care salariatul, din motive justificate, nu poate efectua, integral sau parțial, concediul de odihnă anual la care avea dreptul în anul calendaristic respectiv, cu acordul persoanei în cauză, angajatorul este obligat să acorde concediul de odihnă neefectuat într-o perioadă de 18 luni începând cu anul următor celui în care s-a născut dreptul la concediul de odihnă anual”, se menționează în Codul Muncii.

Altfel spus, termenul limită pentru a beneficia de zilele de concediu aferente anului 2025 este 30 iunie 2027. Dacă nici după aceste 18 luni zilele de concediu nu sunt luate, atunci se consideră pierdute.

Zilele de concediu neefectuate pot fi plătite în schimb?

Da, însă doar dacă pleci de la actualul loc de muncă. Plata zilelor de concediu neefectuate este permisă doar în momentul încetării contractului de muncă, nu înainte. Acest lucru este stipulat explicit în Codul Muncii, la Art. 146, alineat 3: „Compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat este permisă numai în cazul încetării contractului individual de muncă”.

Zilele de concediu neluate se pot programa cu angajatorul, prin consultări, iar în cazul planificărilor colective, prin negociere cu reprezentanții.