MAE emite o avertizare de călătorie pe fondul protestelor fermierilor din Grecia

„Mișcările de protest ale fermierilor eleni vor continua și în zilele următoare, putând genera perturbări ale circulației rutiere, blocarea drumurilor naționale și a autostrăzilor, inclusiv a celor care asigură legătura cu punctele de trecere a frontierei din nordul Greciei”, se arată în avertizarea emisă de MAE.

Potrivit ministerului, situația traficului este în permanentă schimbare, motiv pentru care autoritățile române sfătuiesc turiștii și șoferii aflați în tranzit să respecte instrucțiunile autorităților locale și să opteze pentru rutele alternative indicate.

Românii aflați în Grecia pot solicita asistență consulară la numerele Ambasadei României la Atena (+302106728875, +302106728879) și ale Consulatului General de la Salonic (+302310340088).

De asemenea, pentru situații de urgență, cetățenii sunt sfătuiți sune la numere de urgență: +306978996222 pentru Ambasada României la Atena și +306946049076 pentru Consulatul General de la Salonic.