Surpriză mare în topul țărilor recomandate pensionarilor. O țară iubită de români a urcat pe primul loc

Cea mai bună destinație de pensionare din lume pentru 2026 nu este Spania sau Portugalia. Aceasta este prima surpriză a topului internațional. Statistica a fost realizată în funcție de factori precum costul vieții, asistența medicală, locuința, vizele, clima și ușurința integrării.

În fiecare an, Indicele Global Anual de Pensionare 2026 al International Living analizează toți factorii și dezvăluie cea mai bună destinație din lume. În premieră, pe primul loc a ajuns Grecia. Stilul de viață accesibil, calitatea asistenței medicale în domeniul privat, sistemul de vize accesibil celor din afara UE și clima plăcută sunt atuurile grecilor, potrivit express.co.

„Ascensiunea Greciei pe primul loc marchează o schimbare în peisajul pensionării din Europa. Ani de zile, Portugalia și Spania au fost în frunte, dar modificările recente ale vizelor și creșterea costurilor i-au determinat pe pensionari să caute în altă parte. Grecia oferă acum ceea ce mulți caută – o bază europeană frumoasă, primitoare și accesibilă, cu opțiuni de rezidență accesibile și un stil de viață bogat în toate sensurile”, a declarat Jennifer Stevens, redactor executiv al International Living.

Atuurile Greciei

Țara a primit cele mai mari punctaje la categoriile climă, asistență medicală și locuințe. Aceste atuuri îi pot face pe cei care se îndreaptă spre Grecia să se simtă precum acasă, au transmis realizatorii topului.

Programul grecesc Golden Visa, care acordă rezidența prin investiții imobiliare, rămâne unul dintre cele mai accesibile din Europa, mai ales că Portugalia și-a înăsprit regulile.

Corespondentul International Living pentru Grecia, Leena Horner, s-a pensionat în Corfu în urmă cu patru ani împreună cu soțul ei. Cei doi trăiesc confortabil cu aproximativ 2.900-3.000 de euro pe lună. Casele de la malul mării pot costa între 600 și 1.000 de euro pe lună pentru închiriere, iar o cină pentru doi cu vin costă între 30 și 50 de euro, mai ales în perioadele din afara sezonului turistic.

„Grecia transformă în liniște modul în care trăiești. Nu este vorba doar de un singur lucru. Este vorba despre climă, despre atitudinea de a lua viața încet, despre comunitatea vibrantă și despre conexiunea zilnică cu natura”, a explicat Leena.

Grecia are peste 8.000 de mile de coastă și cel puțin 300 de zile însorite pe an.

Top 10 Destinații de Pensionare pentru 2026: Grecia, Panama, Costa Rica, Portugalia, Mexic, Italia, Franța, Spania, Thailanda și Malaysia.