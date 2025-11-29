Grecia declară stare de urgență hidrologică în Atena și insulele Patmos și Leros

Această măsură, anunțată de Ministerul Mediului, urmărește accelerarea lucrărilor de infrastructură hidraulică și prevenirea crizei apei în zonele afectate.

Potrivit companiei locale de apă și canalizare EYDAP, precipitațiile anuale au scăzut cu aproximativ 25%, în timp ce evaporarea a crescut cu 15% și consumul de apă a urcat cu circa 6% comparativ cu 2022.

Rezervele de apă din zona metropolitană a Atenei sunt în prezent de aproximativ 400 de milioane de metri cubi, față de un consum anual de circa 250 de milioane de metri cubi, a declarat ministrul grec pentru Mediu și Energie, Stavors Papastavrou.

Ministrul a subliniat că deciziile privind gestionarea apei nu mai pot fi amânate și a menționat că zonele turistice necesită o planificare mai atentă pentru a evita situații critice pe timpul verii. Grecia se confruntă cu o secetă persistentă, comparabilă cu criza din 1988-1994.

Guvernul elen a anunțat un plan de investiții de 2,5 miliarde de euro pentru infrastructură hidraulică pe următorul deceniu, inclusiv deturnarea a doi afluenți ai râului Aheloos și proiecte de foraj și desalinizare. Proiectul pentru afluenții râului Aheloos, evaluat la 500 de milioane de euro, trebuie finalizat până în 2029. În prezent, peste 150 de proiecte în valoare de peste 320 de milioane de euro sunt în derulare pe peste 40 de insule, potrivit Ministerului Mediului.

Autoritățile nu au impus restricții asupra consumului de apă până în acest moment, dar accentuează importanța implementării rapide a proiectelor critice pentru a evita penuria. Această stare de urgență hidrologică reflectă gravitatea crizei apei în Grecia și necesitatea unei planificări eficiente a resurselor.