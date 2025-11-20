Grevă națională în Belgia. Atenționare MAE: Perturbări ale transportului public

MAE informează cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Belgia asupra faptului că, în perioada 24–26 noiembrie 2025, este anunțată o grevă națională, context în care sunt așteptate perturbări semnificative ale transporturilor în întreaga țară.

Conform MAE, niciun avion nu va decola de pe aeroportul Bruxelles-Zaventem în data de 26 noiembrie 2025. Până în prezent nu au fost anunțate anulări ale zborurilor de sosire de pe acest aeroport, însă programul poate suferi modificări.

Aeroportul Bruxelles-Charleroi nu a anunțat modificări ale programului de zbor până în prezent.

MAE recomandă cetățenilor români să mențină legătura cu companiile aeriene pentru detalii privind programul de zbor.

Începând cu 23 noiembrie, de la ora 22.00, activitatea rețelei feroviare va fi întreruptă pentru 72 de ore. Greva va implica întregul personal al Companiei Naționale de Căi Ferate Belgiene – SNCB și filialele sale. Va fi asigurat un serviciu alternativ cu personal voluntar, însă acesta va avea o capacitate foarte redusă.

Și alți operatori de transport public anunță perturbări semnificative pe toată durata grevei. STIB estimează un trafic „foarte restrâns” pe rețeaua bruxelleză între 24 și 26 noiembrie, iar De Lijn anunță operarea unui număr redus de curse pe perioada grevei.

MAE recomandă cetățenilor români care intenționează să călătorească în Regatul Belgiei să urmărească informațiile actualizate disponibile pe paginile de internet ale companiilor de transport.