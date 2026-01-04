Motanul premierului belgian, vedetă pe rețelele sociale cu mesaje politice subtile

Maximus Textoris Pulcher, un motan gri adoptat dintr-un adăpost și rezident oficial la sediul premierului din Rue de la Loi 16, este acum al doilea cel mai urmărit „personaj politic” din Belgia pe Instagram, după Bart De Wever însuși.

Numele său, inspirat din latina clasică, face trimitere la pasiunea premierului pentru istoria romană, scrie The Guardian.

Postările îl arată pe Maximus în ipostaze cotidiene, întins pe pervaz, jucându-se sau fiind mângâiat, dar multe dintre ele includ mesaje ironice legate de politica internă.

În ziua unei greve naționale, motanul „observă” simplu: „O altă grevă”, iar în timpul negocierilor bugetare, apare deranjat de prezența miniștrilor chiar și în weekend.

Surse apropiate premierului spun că acest cont oferă o imagine mai caldă și mai accesibilă a lui Bart De Wever, cunoscut pentru stilul său sobru și discursul ferm.



Politologii apreciază că Maximus transmite un mesaj politic discret, prezentându-l pe premier drept un lider muncitor, implicat și uman.

Bart De Wever, primul premier belgian cu orientare naționalist-flamandă, folosește de mai mulți ani rețelele sociale pentru a-și construi o imagine de om obișnuit, iar popularitatea motanului său pare să consolideze această strategie.

Criticile la adresa contului nu au avut ecou public, iar Maximus a devenit, între timp, un simbol simpatic al culiselor puterii de la Bruxelles.