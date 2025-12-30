Prima pagină » Știri externe » Atenționare de călătorie emisă de MAE. Proteste în capitala Iranului

Atenționare de călătorie emisă de MAE. Proteste în capitala Iranului

Ministerul Afacerilor Externe a emis marți o atenționare de călătorie pentru Iran, unde au loc acțiuni de protest în capitala Teheran.
Cosmin Pirv
30 dec. 2025, 12:08, Știri externe

MAE informează cetățenii români care se află în Republica Islamică Iran asupra faptului că, în această perioadă, în capitala Teheran se desfășoară acțiuni de protest.

MAE recomandă cetățenilor români să respecte cu strictețe instrucțiunile autorităților locale, să rămână vigilenți, să evite zonele în care se desfășoară acțiuni de protest și zonele aglomerate.

Totodată, cetățenii români aflați în Republica Islamică Iran sunt sfătuiţiîşi anunţe prezenţa la Ambasada României la Teheran, comunicând propriile coordonate la adresa: [email protected] și/sau la numărul de telefon de urgență: +98 21 77647570.

Prețurile alimentelor au crescut cu 72%

Cele mai mari proteste din Iran din ultimii trei ani au izbucnit luni, după ce moneda țării a scăzut la un nivel record față de dolarul american, iar șeful Băncii Centrale a demisionat, scrie AP.

Duminică, rialul iranian a scăzut la 1,42 milioane pentru un dolar. Luni, acesta se tranzacționa la 1,38 milioane pentru un dolar.

În ultima săptămână au circulat zvonuri despre posibila demisie a lui Farzin. Când a preluat funcția în 2022, rialul se tranzacționa la aproximativ 430.000 pentru un dolar.

Deprecierea rapidă agravează presiunea inflaționistă, determinând creșterea prețurilor alimentelor și a altor produse de uz zilnic și punând și mai multă presiune pe bugetele gospodăriilor, o tendință care s-ar putea agrava odată cu modificarea prețului benzinei introdusă în ultimele zile.

Potrivit centrului de statistică al statului, rata inflației în decembrie a crescut la 42,2% față de aceeași perioadă a anului trecut și este cu 1,8% mai mare decât în noiembrie. Prețurile alimentelor au crescut cu 72%, iar produsele medicale și de sănătate au crescut cu 50% față de decembrie anul trecut, potrivit centrului de statistică.

