Cod roșu de furtuni în Sicilia. Avertismentul MAE pentru români

Ministerul Afacerilor Externe din România a emis luni o atenționare de călătorie pentru Sicilia, unde este în vigoare o avertizare Cod roșu de furtuni.
MAE informează cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Italia că Departamentul Național de Protecție Civilă a emis un cod roșu pentru Regiunea Sicilia, unde pe întreg teritoriul regiunii, îndeosebi în zona dintre Munții Peloritani și vulcanul Etna, pot avea loc fenomene meteorologice intense, care se vor înrăutăţi în cursul zilei de luni, 19 ianuarie 2026 și marți, 20 ianuarie 2026.

Sunt așteptate precipitații intense, furtuni și rafale de vânt.

MAE recomandă cetăţenilor români să se informeze şi să evite deplasarea în zonele în care astfel de fenomene meteorologice le-ar putea afecta siguranța și integritatea personală.

MAE recomandă consultarea paginii web a Departamentului Protecției Civile italiene:
www.protezionecivile.gov.it, pentru obținerea informațiilor actualizate în timp real.
Cetățenii români pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale

Consulatului General al României la Roma: +39 06 835 233 44; +39 06 835 233 52;
+39 06 835 233 58; +39 06 835 233 56; +39 06 835 233 69; +39 06 835 233 71; +39
06 835 233 74, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al
Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS) și preluate de către operatorii Call
Center în regim de permanență.

