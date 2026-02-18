Codul roșu de ninsori în București: număr triplu de apeluri la 112, cele mai multe între orele 7-8

În contextul avertizărilor meteorologice de ninsori și vijelii, la centrul de preluare a apelurilor de urgență 112 din București-Ilfov s-a înregistrat o creștere semnificativă a solicitărilor din partea cetățenilor, transmite Serviciul de Transmisiuni Speciale (STS).

Operatorii STS ai 112 București-Ilfov au preluat și procesat un număr total de 1.613 apeluri în intervalul de valabilitate a codului roșu de ninsori abundente, de trei ori mai mare decât media zilnică dintr-o zi obișnuită. Dintre acestea, 582 apeluri la 112 au vizat urgențe în contextul fenomenelor meteorologice periculoase.

Încărcarea cea mai mare a activității 112 București-Ilfov s-a resimțit în intervalul 07:00-08:00, când au fost preluate și procesate 525 de urgențe.

Cea mai mare parte a apelurilor la 112 cauzate de codurile de vreme rea au vizat urgențe de competența echipajelor ISU-SMURD și Ambulanță.