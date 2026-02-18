Prima pagină » Social » Codul roșu de ninsori în București: număr triplu de apeluri la 112, cele mai multe între orele 7-8

Codul roșu de ninsori în București: număr triplu de apeluri la 112, cele mai multe între orele 7-8

La centrul de preluare a apelurilor de urgență 112 din București-Ilfov s-a înregistrat, în perioada codului roșu, o creștere semnificativă a solicitărilor din partea cetățenilor. Au fost peste 1.600 de apeluri, triplu față de media zilnică.
Codul roșu de ninsori în București: număr triplu de apeluri la 112, cele mai multe între orele 7-8
Laura Buciu
18 feb. 2026, 12:11, Social

În contextul avertizărilor meteorologice de ninsori și vijelii, la centrul de preluare a apelurilor de urgență 112 din București-Ilfov s-a înregistrat o creștere semnificativă a solicitărilor din partea cetățenilor, transmite Serviciul de Transmisiuni Speciale (STS).

Operatorii STS ai 112 București-Ilfov au preluat și procesat un număr total de 1.613 apeluri în intervalul de valabilitate a codului roșu de ninsori abundente, de trei ori mai mare decât media zilnică dintr-o zi obișnuită. Dintre acestea, 582 apeluri la 112 au vizat urgențe în contextul fenomenelor meteorologice periculoase.

Încărcarea cea mai mare a activității 112 București-Ilfov s-a resimțit în intervalul 07:00-08:00, când au fost preluate și procesate 525 de urgențe.

Cea mai mare parte a apelurilor la 112 cauzate de codurile de vreme rea au vizat urgențe de competența echipajelor ISU-SMURD și Ambulanță.

Recomandarea video

Impozitele pentru clădirile mai vechi de 50 de ani și taxele locale pentru persoanele cu dizabilități vor fi reanalizate
G4Media
Cu cât se vinde 1 kilogram de ficat de pui danez, în magazinele Kaufland din România
Gandul
Călăul lui Gheorghe Chindriș, dezvăluiri uluitoare. Motivul pentru care tânărul de 26 de ani l-a ucis pe fostul director de la Cupru Min
Cancan
FOTO. Două handbaliste de top de la CSM București se iubesc! Ce au dezvăluit jucătoarele de Sf. Valentin
Prosport
Taximetrist găsit mort în maşina de serviciu, pe o stradă din sectorul 1 din București, în mijlocul codului roșu de ninsoare
Libertatea
Categoria de pensionari români care pierd 200 lei la pensie, în 2026
CSID
Foto / Controalele cu radarul pistol scot la iveală mai mult decât depășirea vitezei legale. Ce au găsit polițiștii în trafic
Promotor