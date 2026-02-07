Serviciul 112 împlinește 22 de ani în România. În 2025, cel mai redus nivel al apelurilor nejustificate

Anul 2025 a înregistrat cel mai redus nivel al apelurilor nejustificate de la lansarea numărului 112: 36,16% din totalul apelurilor, anunță sâmbătă STS.

În total, operatorii STS au gestionat 8.809.009 apeluri, dintre care 63,84% au necesitat intervenția ambulanței, poliției, ISU-SMURD, jandarmeriei sau Salvamont.

Evoluția ultimului deceniu arată o scădere semnificativă a apelurilor non-urgente.

În 2015, acestea reprezentau aproape 62% din total, iar în 2025 au scăzut la puțin peste 36%, de trei ori mai puțin. Aceasta se datorează campaniilor de conștientizare, dezvoltărilor tehnologice și colaborării cu autoritățile și structurile de intervenție, dar și responsabilității cetățenilor care utilizează corect numărul de urgență, se menționează în comunicat.

Apelurile abuzive au scăzut cu peste 10% față de anul 2024, dar rămân semnificative. În 2025 au fost înregistrate 2.262.177 de apeluri repetate sau făcute cu rea-intenție. În astfel de cazuri, STS sesizează Poliția Română pentru identificarea și sancționarea apelanților abuzivi.

Operatorii 112 gestionează constant situații cu impact major, precum incendii de amploare, explozii, accidente grave sau fenomene meteorologice extreme, iar menținerea unui comportament responsabil la apelarea numărului este esențială pentru prioritizarea cazurilor grave.

Cele mai puține apeluri nejustificate la 112, în Cluj, București-Ilfov și Bihor

La nivel național, județele cu cele mai bune rezultate privind apelarea responsabilă sunt Cluj, București-Ilfov și Bihor, unde procentul apelurilor nejustificate este sub 30%.

În schimb, Argeș, Gorj și Vrancea înregistrează un nivel mai ridicat de apeluri nejustificate, între 48 și 50%.

În 2025, STS a implementat soluții și tehnologii aliniate celor mai avansate standarde europene pentru preluarea rapidă a urgențelor și coordonarea eficientă a echipajelor de intervenție.

România dispune acum de cinci metode complementare de localizare a apelurilor, dintre care soluția ILD (Informația de Localizare Determinată) este unică la nivel european.

Ziua de 11 februarie este sărbătorită în toate statele membre ale Uniunii Europene ca Ziua Europeană a Numărului de Urgență 112.

STS reamintește tuturor cetățenilor că apelarea responsabilă salvează vieți și asigură intervenția rapidă acolo unde este cea mai mare nevoie.