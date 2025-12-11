Sistemul 112 se îmbunătățește radical. Guvernul alocă 45 milioane lei pentru modernizare

Decizia vine pentru a permite echipelor de salvare să ajungă mai rapid și mai precis la persoanele aflate în pericol, în beneficiul direct al siguranței publice.

Executivul a stabilit că suma de 45 milioane lei va fi gestionată în 2025 de MEDAT și destinată decontării investițiilor tehnice realizate de operatorii telecom, investiții fără scop comercial.

Proiectul actualizează mecanismele instituționale și bugetare după înființarea MEDAT prin OUG nr. 153/2024, înlocuind vechiul cadru blocat la finalul lui 2024 odată cu desființarea fostului MCID.

Implementare tehnică pentru îmbunătățirea localizării apelurilor la 112

Conform actului normativ, furnizorii de rețele publice de comunicații electronice mobile vor realiza efectiv investițiile tehnice necesare pentru transmiterea cu acuratețe a datelor de localizare către Sistemul Național Unic pentru Apeluri de Urgență (SNUAU).

Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS), administratorul SNUAU, va certifica implementarea soluțiilor și conformitatea acestora cu cerințele tehnice de precizie și fiabilitate.

Certificare STS și decontare pentru îmbunătățirea localizării apelurilor la 112

Pe baza documentațiilor depuse de operatori, STS va confirma calitatea implementărilor, iar MEDAT va efectua decontarea costurilor eligibile. Mecanismul de finanțare este strict limitat la cheltuielile necesare pentru îmbunătățirea infrastructurii de localizare și este construit în conformitate cu regulile privind ajutorul de stat, excluzând folosirea comercială a investițiilor.

Guvernul subliniază că măsurile reprezintă o necesitate publică majoră, având rolul de a crește siguranța cetățenilor și de a pune în aplicare prevederile OUG nr. 48/2023 privind precizia informațiilor de localizare în situații critice.