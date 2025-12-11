Postul nou de radio care se lansează de săptămâna viitoare promite muzică cu totul originală / „Suntem conştienţi de mesajele care se pot transmite prin genul acesta de piese”

Piața media din România are de luni, 15 decembrie 2025, un nou post de radio: Urban FM, care va emite pe frecvența 92,7 FM, potrivit paginademedia.ro.

Noul post a primit decizia de autorizare de la CNA și urmează să-și înceapă emisia de săptămâna viitoare.

Directorul de programe al postului, Vlad Popescu, a declarat, pentru sursa citată:

„Este momentul pe care şi cântăreţii şi ascultătorii l-au aşteptat de 25 de ani. Suntem foarte entuziasmaţi de lansarea Urban FM, un loc unde sunt oameni care fac muzică. Ne dorim să încununăm cunoştinţele noastre de muzică cu radiodifuziunea. Playlistul nostru va fi diferit de cel al celorlalte staţii. Suntem convinşi că era momentul pentru acest proiect, iar muzica urbană este un fenomen ce nu poate fi ignorat. Urban este noul pop”.

Muzică diferită de cea a altor posturi

Postul propune o direcție muzicală originală, diferită de cea a celorlalte posturi: hip-hop, trap, reggaeton, cu atenție mare la cuvintele licențioase și le mesajele acestor piese, după cum specifică echipa postului.

„Este R&B, Hip-Hop, trap, reggaeton. E tot ce vă aşteptaţi să fie, plus afro şi reggaeton. Muzica va fi minuţios cenzurată. Suntem conştienţi de mesajele care se pot transmite prin genul acesta de piese”, a explicat Vlad Popescu pentru aceeași sursă.

Din echipa editorială fac parte: Silviu Mircescu şi Bianca Iliescu, Andone, Kappa, Denis Lungoci, Bianca Movileanu.