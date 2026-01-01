Agenția Națională de Transplant: 2025, cel mai bun an pentru transplant în România din 2016 încoace. 91 de donatori la nivel național

„Pe 31 decembrie a avut loc ultima prelevare din anul 2025, un an care se încheie cu un rezultat remarcabil: 91 de donatori la nivel național”, a transmis, joi, Agenția Națională de Transplant.

Potrivit instituției, acest rezultat marchează o creștere importantă față de anii precedenți. „A fost cel mai bun an din 2016 încoace, marcând o creștere importantă a numărului de donatori”, precizează ANT, care își exprimă speranța ca „acest trend să fie unul ascendent și în 2026, în beneficiul tuturor pacienților care așteaptă o nouă șansă la viață”.

Agenția mai informează că miercuri a avut loc o prelevare de organe și țesuturi la Spitalul Județean de Urgență Satu Mare, de la o donatoare aflată în moarte cerebrală.

„În urma acesteia s-au realizat un transplant hepatic la Institutul Clinic Fundeni și două transplanturi de cornee la Spitalul Clinic de Urgențe Oftalmologice București”.

Reprezentanții ANT subliniază rolul echipelor medicale implicate. „Efortul deosebit al echipei ATI formată din dr. Vitalie Moroșanu – KDP și Dr. Carmen Fiț – coordonator intraspitalicesc, echipele locale de prelevare de la IRGH Cluj – dr. Emil Mois și oftalmologie, au făcut posibil încă o dată să fie #DA pentru VIAŢĂ”.

De asemenea, transportul aerian de urgență a fost asigurat de echipaje SMURD, IGAV și DSU. „Mulțumiri deosebite colegilor care au realizat transportul aerian de urgență cu precizie și în condiții de siguranță”.

Agenția Națională de Transplant transmite, totodată, „respect și recunoștință profundă familiilor donatorilor, precum și tuturor echipelor medicale” implicate în activitatea de transplant.