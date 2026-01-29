China va relaxa regulile de călătorie pentru vizitatorii britanici

Anunțul a venit după ce prim-ministrul Keir Starmer s-a întâlnit cu președintele Xi Jinping la Beijing, acesta devenind primul lider britanic care vizitează țara în ultimii opt ani, potrivit BBC.

Guvernul Marii Britanii caută legături comerciale mai strânse cu Beijingul pentru a stimula creșterea economică.

Cu toate acestea, criticii au susținut că Regatul Unit ar trebui să aibă o relație mai prudentă cu China din cauza riscului la adresa securității naționale și a situației drepturilor omului în această țară. Nu există o dată pentru intrarea în vigoare a acordului privind vizele, dar guvernul speră că acest lucru se va întâmpla cât mai curând posibil.

Sute de mii de britanici ar putea beneficia de această schimbare, aproximativ 620.000 călătorind în China în 2024, potrivit Oficiului Național de Statistică.

Downing Street a declarat că va aduce Regatul Unit la nivelul altor 50 de țări, inclusiv Franța, Germania, Italia, Australia și Japonia.

Premierul Keir Starmer a declarat că această măsură va facilita extinderea afacerilor în China, iar oamenii vor putea merge acolo în vacanță fără viză. „Fiind una dintre puterile economice mondiale, companiile au căutat cu nerăbdare modalități de a-și extinde prezența în China”, a spus el.

„Le vom facilita acest lucru – inclusiv prin relaxarea regulilor privind vizele pentru călătoriile pe termen scurt – sprijinindu-i să se extindă în străinătate, stimulând în același timp creșterea economică și crearea de locuri de muncă pe plan intern.”

Acord privind serviciile între China și Marea Britanie

Downing Street a declarat că Regatul Unit și China au convenit, de asemenea, să exploreze posibilitatea de a intra în negocieri privind un acord privind serviciile, care ar stabili reguli clare și obligatorii din punct de vedere juridic pentru firmele britanice care desfășoară afaceri în China.

Regatul Unit este al doilea cel mai mare exportator de servicii din lume – inclusiv în domeniul financiar, al sănătății și al serviciilor juridice – iar numărul 10 a declarat că cererea din China în această zonă este în creștere.