Atenționare de călătorie pentru Marea Britanie. Perturbări majore ale traficului în Tunelul Canalului Mânecii

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord prin Tunelul Canalului Mânecii / Eurotunnel (Channel Tunnel) asupra faptului că, la data de 30 decembrie 2025, ca urmare a unei defecțiuni la sistemul de alimentare electrică, serviciul feroviar Eurostar a anulat mai multe curse, iar LeShuttle, serviciul pentru transportul rutier, se confruntă cu întârzieri severe.

MAE recomandă cetățenilor români interesați să verifice în timp real situația pe site-ul web oficial al Eurostar: https://www.eurostar.com/uk-en/travel-info/travel-updates și al LeShuttle: https://www.leshuttle.com/uk-en/travel-updates/live-departures și să urmeze instrucțiunile personalului din stațiile de tren și autogări.

Cetățenii români pot solicita asistență consulară la numerele Consulatului General al României la Londra: +44 2760 27328; +44 207 602 9833; +44 207 603 6694; +44 207 602 5193; +44 207 603 0572; +44 207 602 2065.

Apelurile sunt redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS) și preluate de operatorii Call Center în regim de permanență.

Pentru situații urgente, cetățenii pot folosi telefonul de urgență al Consulatului General al României la Londra: +44 7738 716335.

MAE recomandă consultarea paginilor de Internet: http://londra.mae.ro, https://cglondra.mae.ro/ și www.mae.ro.