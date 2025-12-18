Propunerile de sprijin financiar acordat Ucrainei încă se schimbă, spune prim-ministrul Belgiei

În cadrul discursului său susținut în Parlament, premierul Belgiei, Bart De Wever, a declarat că propunerile de a acorda ajutor financiar Ucrainei în perioada 2026 – 2027 se află încă în proces de schimbare, deși astăzi ar trebui să fie luată o decizie cu privire la planul UE de a acorda împrumutul din activele rusești, potrivit Sky News.

Acesta a precizat că împrumutul de reparații propus pentru Ucraina atrage după sine riscuri juridice, financiare și economice fără să ofere garanții care nu pot fi puse la îndoială, a precizat prim-ministrul belgian.

Acesta a reiterat că Belgia cere ca toate statele membre să împartă riscul financiar al propunerii. Oficialul a mai precizat că nu există precedent al folosirii fondurilor provenite din activele rusești înghețate.

Cea mai mare parte din cei 190 de miliarde de euro, bani proveniți din activele rusești înghețate după începerea Războiului din Ucraina sunt depozitați în Belgia, în conturile casei de compensare belgiene Euroclear.

Atât premierul Belgiei, cât și grupul belgian, și-au exprimat îngrijorarea în mod repetat în ultimele săptămâni cu privire la folosirea fondurilor din activele rusești.

Recent, Banca Centrală a Rusiei a dat în judecată Euroclear pentru pierderile provocate de blocarea accesului la active.

Pe de altă parte, UE argumentează că executivul european „rămâne încrezător” în legalitatea deciziei de a acorda împrumutul de reparații din activele rusești înghețate.

Într-o declarație dată, miercuri, în Parlamentul European, Ursula von der Leyen a subliniat că UE trebuie să ia o decizie privind finanțarea Ucrainei, oferind două posibilități: finanțarea din activele rusești ori împrumuturile care vor fi acordate de UE.