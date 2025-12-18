Prima pagină » Știri externe » Greva medicilor din Marea Britanie continuă. Sindicatele refuză medierea

Conflictul dintre medicii britanici și guvern rămâne blocat. Sindicatele au respins medierea externă, iar greva afectează grav spitalele și serviciile publice de sănătate din Marea Britanie.
Grevă medici Marea Britanie, decembrie 2025. Sursa: X
Maria Miron
18 dec. 2025, 12:04, Știri externe

Tensiunile din sistemul sanitar britanic cresc, iar blocajul dintre guvern și Asociația Medicală Britanică (BMA), principalul sindicat al medicilor, persistă. Greva continuă, iar organizația a anunțat că nu va accepta medierea propusă de serviciul britanic de conciliere și arbitraj pentru soluționarea conflictului salarial.

Sindicatul vrea negocieri directe cu Guvernul

Mii de medici au participat miercuri la prima zi a unei greve de cinci zile, iar reprezentanții pacienților și liderii sistemului public de sănătate (NHS) au cerut intervenția unui arbitru independent. Acas, organismul britanic de mediere în conflicte de muncă, a confirmat că a fost în contact cu ambele părți și s-a declarat „pregătit să ajute la soluționarea disputei”. Serviciul de conciliere este voluntar și poate interveni doar dacă ambele părți sunt de acord.

Cu toate acestea, comitetului medicilor rezidenți din cadrul BMA a respins ideea medierii. „În acest moment nu credem că intervenția lor sau medierea este o cale pe care trebuie să o luăm în considerare”, a declarat liderul rezidenților, dr. Jack Fletcher, citat de The Telegraph. El a menționat că „ușa rămâne deschisă pentru discuții” cu ministrul sănătății, Wes Streeting.

Grevă pentru creșteri salariale

Cu o zi înainte de declanșarea grevei, ministrul sănătății a discutat timp de cinci ore cu reprezentanții sindicatului. Negocierile nu au condus la un acord. Sindicatul cere o creștere salarială de 26%, pe lângă majorările de circa 29% obținute în ultimii trei ani. Medicii spun că veniturile lor reale au fost afectate de scumpiri.

Timp limitat pentru un acord

NHS Providers, organizația care reprezintă spitalele și serviciile publice de sănătate din Anglia, a avertizat că situația devine tot mai tensionată. „Această grevă nu e deloc aproape de a fi rezolvată. Dacă medierea externă este cheia, atunci trebuie folosită”, a declarat el directorul executivDaniel Elkeles.

El a avertizat că timpul este limitat, înainte ca medicii să decidă prin vot dacă vor continua protestele. Greva este organizată de medicii rezidenți, care asigură o mare parte din activitatea zilnică a spitalelor publice din Marea Britanie.

