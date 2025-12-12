Banca Centrală a Rusiei dă în judecată Euroclear pentru activele înghețate

Banca Centrală a Rusiei a anunțat că a inițiat o acțiune legală împotriva grupului financiar belgian Euroclear, care gestionează o parte importantă din rezervele internaționale ale Moscovei înghețate în urma sancțiunilor occidentale.

Instituția susține că a depus „o plângere la Tribunalul de Arbitraj din Moscova” din cauza „acțiunilor ilegale” ale Euroclear.

Potrivit unui comunicat, banca afirmă că deciziile Euroclear au produs pierderi prin „imposibilitatea de a administra fondurile și valorile mobiliare aparținând Băncii Rusiei”.

AFP notează însă că nu este clar ce impact juridic ar putea avea un astfel de proces inițiat în Rusia asupra unei instituții europene.

Reacționând la demersul Moscovei, purtătoarea de cuvânt a Comisiei Europene, Paula Pinho, a spus că propunerea UE de a utiliza activele rusești înghețate pentru a garanta un împrumut destinat reparațiilor pentru Ucraina este încă în discuții, dar că executivul european rămâne „încrezător în legalitatea” acesteia, scrie The Guardian.