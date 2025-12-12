Regele Charles al Marii Britanii transmite un mesaj TV personal despre lupta împotriva cancerului

Charles, în vârstă de 77 de ani, a anunțat în februarie 2024 că fusese diagnosticat cu un tip de cancer.

Într-un mesaj sincer scris în timpul unei recepții din aprilie la Palatul Buckingham pentru activiștii împotriva cancerului, monarhul a recunoscut că fiecare diagnostic de cancer este „descurajant și uneori înfricoșător”, potrivit France 24.

El a spus că în Marea Britanie sunt diagnosticate peste 1.000 de cazuri noi de cancer în fiecare zi, sau aproximativ 390.000 pe an.

„Dar, fiind și eu unul dintre aceste statistici, pot garanta că poate fi și o experiență care aduce în prim-plan ce e mai bun din umanitate”, a spus el.

Franchețea regelui cu privire la boala sa este o abatere semnificativă de la conduita mamei sale, regretata regină Elisabeta a II-a, a cărei sănătate a fost timp de decenii un secret bine păzit.

Palatul Buckingham a declarat că Charles a preînregistrat un mesaj video pentru campania comună Stand Up To Cancer, organizată de Cancer Research și Channel 4, care urma să fie difuzat vineri, la ora 20:00 (2000 GMT).

Reflexii asupra propriei boli

Regele „va sublinia importanța programelor de screening pentru cancer în facilitarea diagnosticării precoce și va reflecta asupra propriei sale recuperări”, a declarat palatul.

Strângeri de fonduri și provocări cu vedete au avut loc pe tot parcursul săptămânii premergătoare intervenției de vineri.

Stand Up To Cancer, care reunește vedete britanice într-o campanie națională de strângere de fonduri televizată, declară că până în prezent a strâns peste 113 milioane de lire sterline (151 de milioane de dolari).

Fondurile sprijină cercetarea a peste 20 de tipuri diferite de cancer, inclusiv tumorile cerebrale, evitarea intervențiilor chirurgicale pentru persoanele cu cancer rectal și conceperea de metode de reducere a efectelor secundare adesea brutale ale chimioterapiei.