Crăciun regal cu emoții la Sandringham: Regele Charles luptă cu boala

Sărbătorile de iarnă din 2025 de la reședința regală Sandringham au o semnificație specială: Regele Charles urmează tratament împotriva cancerului, iar starea sa de sănătate generează discuții despre viitorul obiceiurilor regale. În acest cadru, familia regală își propune un Crăciun concentrat pe sprijin reciproc și apropiere familială, scrie Cosmopolitan.
Sursa foto: James Manning/PA Wire/dpa
Victor Dan Stephanovici
09 dec. 2025, 07:28, Știri externe

În luna martie 2025, Palatul Buckingham a anunțat că Regele Charles a fost internat pentru scurt timp, ca urmare a unor efecte secundare ale terapiei oncologice. După această perioadă, suveranul și-a reluat aparițiile publice, participând la evenimente oficiale, în pofida vârstei de 77 de ani. Potrivit celor apropiați Casei Regale, tratamentul continuă și anul acesta. De asemenea, agenda regală este ajustată în funcție de starea sa de sănătate, arată Cosmopolitan.

Tradițiile de sărbători, menținute în pofida problemelor de sănătate

Deși condiția medicală a regelui ridică incertitudini, familia regală își propune să respecte programul tradițional al Crăciunului. Acesta include slujba religioasă la biserica din Sandringham, mesajul anual adresat națiunii și întâlnirea de familie. Toate aceste evenimente sunt considerate emblematice de presa britanică.

Pentru public, aceste momente au fost, în ultimii ani, un reper al continuității instituției monarhice. Totuși, Crăciunul din 2025 pare să fie, dincolo de festivitate, un test al coeziunii familiei în fața bolii.

Regele Charles, aproape de familie

Pentru suveran, sărbătorile ar putea fi un moment de apreciere sinceră: în mesajul transmis în 2024, acesta a mulțumit personalului medical pentru sprijinul acordat și și-a exprimat regretul față de îngrijorarea provocată celor apropiați.

Atmosfera de Crăciun pare să fi întărit dorința regelui de a petrece timp alături de familie, valorificând momentele simple, departe de obligațiile oficiale. Conform unor apropiați, conștient de fragilitatea propriei sănătăți, regele Charles tratează aceste sărbători nu doar ca pe un simplu obicei, ci ca pe o ocazie prețioasă, poate ultima, de a fi alături de cei dragi.

