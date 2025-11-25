Tumori canceroase, distruse complet cu tratament nazal / Cum funcționează cel mai inovativ tratament împotriva cancerului cerebral

Tratament nazal pentru distrugerea tumorilor canceroase – noua abordare de tratament pentru distrugerea cancerului primar al creierului, glioblastomul, cea mai frecventă formă de cancer, cu evoluție rapidă.

Acest tratament a fost conceput la Facultatea de Medicină a Universității Washington din St. Louis și Northwestern University (Illinois), cu rezultate excelente pe șoareci.

Stimularea genelor interferonului

Una dintre provocările majore ale tratamentului este aceea că aceste tumori sunt considerate „reci”, pentru că nu declanșează spontan o reacție imună suficientă, spre deosebire de tumorile considerate „calde”, sensibile la astfel de terapii.

Una dintre direcțiile de studiu s-a axat pe activarea căii STING (stimulator al genelor interferonului), un mecanism al imunității înnăscute, care se pornește atunci când celulele detectează ADN străin și, prin intermediul interferonilor și altor semnale, activează sistemul imun să atace.

Sfere care transportă tratamentul direct în celule

Medicamentele care activează STING s-au dovedit capabile să sensibilizeze sistemul imunitar împotriva glioblasmtomului, dar există un inconvenient major: acestea se descompun repede și, pentru a fi eficiente, trebuie injectate direct în tumoră printr-o intervenție non-invazivă și, dacă se impune, repetată.

Însă pentru această limitare, cercetătorii au creat acizi nucleici sferici – o formă nouă de chimioterapie, în care acizii nucleici sunt încapsulați în sfere care transportă medicamentele direct la celulele canceroase.

Un tratament mult mai eficient și mai țintit

Uimitoarea creație a cercetătorilor are acum capacitatea de a fi mai eficientă, mai stabilă în organism și să atace țintit, declanșând răspunsul biologic dorit.

În studiul despre care este vorba, SNA au fost concepuți să activeze un mecanism prin care celulele detectează ADN străin și declanșează apărarea imună, ajutând celulele imune din zonă s-o ridentifice și s-o atace.

Iar ceea ce este cireașa de pe tort a acestui studiu este modul de livrare: în loc de injectare intracerebrală, nanomedicamentul este administrat ca picături nazale.

Traseul acestora a fost urmărit în timp real. Imaginile au arătat că acestea se deplasează de-a lungul nervului trigemen, principala cale nervoasă care conectează structurile feței cu creierul și ajunge în zona tumorii.

Terapia nazală a fost mai eficientă în combinație cu imunoterapia

Efectul imun a fost remarcat la celulele imune din interiorul tumorii și din vecinătatea ei.

De asemenea, au fost observate semne de activare pentru răspunsul antitumoral la ganglionii limfatici.

De remarcat și faptul că particulele nu s-au răspândit în restul corpului în mod semnificativ, ceea ce înseamnă o reducere vizibilă a efectelor adverse provocate de terapiile imunostimulatoare.

Cercetătorii au înregistrat rezultate remarcabile la combinarea terapiei intranazale cu medicamentele care cresc activarea limfocitelor T, esențiale pentru distrugerea celulelor canceroase: tumorile au fost distruse complet după una sau două administrări și a generat o protecție imună pe termen lung.

Rezultatele sunt promițătoare, dar simpla activare a căii STING nu este suficientă, pentru că celulele canceroase știu să blocheze în mai multe feluri reacția imună și tocmai de aceea asocierea cu tratamentele care stimulează limfocitele T pare foarte importantă în reușita tratamentului.