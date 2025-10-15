Cremele simple cu steroizi ar putea oferi o nouă armă în lupta împotriva cancerului

Oamenii de știință de la Institutul Cancer Research UK din Manchester au făcut descoperirea neașteptată că aceste creme obișnuite pot reduce tumorile melanomului.

Experții consideră că acest mecanism s-ar putea dovedi eficient și împotriva altor forme de cancer.

Descoperirile lor arată că steroizii acționează prin blocarea unei proteine numite Garp, care permite de obicei celulelor canceroase să evite detectarea de către sistemul imunitar. Prin inhibarea Garp, apărarea imunitară a organismului este activată, permițându-i să vizeze și să distrugă celulele canceroase, potrivit Independent.

Dr. Charles Earnshaw, lector clinic la Institutul Național pentru Cercetare în Sănătate și Îngrijire Medicală din cadrul Institutului Cancer Research UK Manchester, Universitatea din Manchester, și colegii săi au examinat dacă tratamentele cu creme utilizate în mod obișnuit ar putea avea un rol în modificarea inflamației din interiorul tumorilor melanomului.

„În mod surprinzător, singurul tratament cu creme care a dus la reducerea tumorii a fost cel cu steroizi topici”, a declarat el agenției de știri PA.

„Acest lucru a fost neașteptat, dar descoperirea a venit când am observat că steroizii stimulau de fapt răspunsul imunitar împotriva cancerului, în ciuda faptului că steroizii sunt în mod inerent imunosupresori sau slăbesc sistemul imunitar.

„Investigații suplimentare ne-au condus la descoperirea faptului că steroizii reduceau nivelul unei proteine numite Garp din celulele tumorale.

„Și apoi, acest lucru a permis reactivarea răspunsului imunitar, practic pentru a distruge cancerul”.

Desfășurarea studiului

Pe lângă studiul celulelor, cercetătorii au analizat seturi mari de date, incluzând peste 2.000 de persoane, plus 40 de probe tumorale de la pacienți cu melanom.

Ei au descoperit că pacienții ale căror tumori prezintă semne mai puternice de capacitate de răspuns la steroizi trăiesc mai mult, în timp ce cei cu niveluri ridicate de Garp au o supraviețuire globală mai slabă.

„Acest studiu dezvăluie câteva lucruri”, a spus dr. Earnshaw.

„Acesta arată că, de fapt, ar putea exista circumstanțe în care steroizii pot declanșa răspunsuri imune la cancer și sugerează că această proteină numită Garp ar putea fi o țintă terapeutică foarte bună în viitor pentru a inhiba… nu numai în cazul melanomului, ci și în cazul altor tipuri de cancer”.

Dr. Earnshaw, care este și dermatolog la Northern Care Alliance NHS Foundation Trust, a spus că ar putea exista „circumstanțe foarte specifice în care steroizii topici sau administrați local – de exemplu, steroizii injectabili – ar putea fi utili din punct de vedere clinic”.

El a adăugat: „Dar imaginea pe care ne-o imaginăm ca fiind mai direct translatabilă pentru mai mulți pacienți în clinică este inhibarea Garp, pentru că atunci… urmăriți această cale pe care am identificat-o”.

Tratamente în curs de dezvoltare

În prezent, se dezvoltă tratamente care acționează asupra Garp și sunt planificate studii clinice.

Această activitate va analiza și potențialul de tratare a pacienților care nu răspund la alte tratamente, inclusiv la imunoterapie.

Dr. Earnshaw a declarat: „Datele noastre preclinice sugerează că observăm răspunsuri și în cazul cancerului de sân și al cancerului colorectal la utilizarea steroizilor… și astfel, cu cercetări suplimentare, extinderea la alte tipuri de cancer este foarte viabilă”.

Santiago Zelenay, șef de grup senior la Institutul CRUK din Manchester, a declarat: „Această cercetare este deosebit de interesantă, deoarece arată că steroizii, unul dintre cele mai frecvent administrate medicamente pacienților cu cancer și despre care se crede de obicei că slăbesc sistemul imunitar, pot, în anumite cazuri, să ajute de fapt sistemul imunitar al pacientului să riposteze”.

Profesorul Samra Turajlic, director al Institutului Cancer Research UK Manchester, a declarat: „Această cercetare reprezintă genul de știință pe care îl urmărim la Institutul Cancer Research UK Manchester — descoperirea biologiei profunde a cancerului pentru a ne ajuta să ne apropiem de o lume în care oamenii trăiesc mai mult, au o viață mai bună și sunt liberi de teama de cancer”.

Rezultatele studiului sunt publicate în revista Cancer Discovery.

Cercetarea a beneficiat de finanțare din partea Cancer Research UK, Wellcome, Ian Nelson și National Institutes of Health.