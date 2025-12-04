Programul CopenPay: Cum a revoluționat Copenhaga turismul cu recompense pentru vizitatorii care fac fapte bune

CopenPay stimulează turiștii să participe la activități benefice pentru oraș. Prin el, se oferă recompense variate, de la mese gratuite și acces la închirieri de biciclete, la tururi ghidate, ateliere, intrări la muzee sau chiar închirieri de caiace. Aceste acțiuni includ:

Recoltarea deșeurilor din spațiile publice și din canale.

Utilizarea predominantă a bicicletei sau a transportului public.

Implicarea voluntară în proiecte de agricultură urbană.

Participarea la inițiative ecologice locale.

Participanții își dovedesc implicarea prin simpla prezentare a unor dovezi, cum ar fi bilete de transport sau fotografii de la activitățile desfășurate.

CopenPay: Un succes incredibil

De la lansare, această inițiativă a atras peste 30.000 de participanți, generând efecte notabile. Numărul închirierilor de biciclete a înregistrat o creștere de aproape 60%, iar 98% dintre cei implicați și-au exprimat intenția de a recomanda programul.

„Turiștii își doresc să experimenteze un oraș, nu doar să îl viziteze, ci să se simtă parte din el”, declară Søren Tegen Petersen, CEO al Wonderful Copenhagen. CopenPay a reușit exact acest lucru, facilitând o conexiune mai profundă între vizitatori și localnici. Astfel turismul s-a transformat într-o experiență de câștig reciproc.

Modelul danez se extinde în Europa

Impactul pozitiv al acestui program a atras atenția internațională. Peste 100 de destinații internaționale au solicitat deja informații pentru a implementa proiecte similare.

Un prim exemplu concret vine chiar din Europa. Berlinul va lansa în această vară propriul program, inspirat de modelul danez, numit BerlinPay. Potrivit Sabinei Wendt, CEO al proiectului, orașul german colaborează deja cu parteneri locali pentru a adapta sistemul la specificul său.

O nouă direcție pentru turismul internațional

Copenhaga demonstrează că turismul poate evolua de la simpla activitate de consum la un motor de schimbare pozitivă. Având în vedere proiecțiile privind creșterea numărului de turiști internaționali la 1,8 miliarde până în 2030, programe de tipul CopenPay devin esențiale pentru gestionarea fluxurilor turistice, protejând în același timp mediul și patrimoniul cultural local.

Prin CopenPay, capitala daneză își consolidează poziția de lider în turismul sustenabil, demonstrând că eforturile comunitare pot fi recompensate, iar prosperitatea orașelor poate fi amplificată prin colaborarea dintre turiști și localnici.