Descoperire care ar putea opri răspândirea cancerului pancreatic agresiv. Oamenii de știință tot mai aproape de o realizare majoră

Cancerul pancreatic rămâne unul dintre cele mai agresive tipuri de cancer, afectând aproape 11.000 de persoane anual în Marea Britanie.

Un audit recent a arătat că majoritatea pacienților – 62% în Anglia și 65% în Țara Galilor – sunt diagnosticați în stadiul patru, cel mai avansat. Ratele de supraviețuire sunt sumbre: 22% în Anglia și 21% în Țara Galilor nu supraviețuiesc după 30 de zile de la diagnostic.

Noua cercetare, făcută de Institutul de Cercetare a Cancerului din Londra și publicată în revista Nature, s-a concentrat pe adenocarcinomul ductal pancreatic (PDAC), cea mai agresivă și frecventă variantă a bolii.

Echipa de cercetători a examinat datele genetice ale tumorilor de la 644 de pacienți și a descoperit că nivelurile unei proteine numite SPP1 erau ridicate în stadiile avansate ale cancerului pancreatic, comparativ cu stadiile incipiente. Pacienții cu niveluri mai ridicate de SPP1 au avut rezultate mai slabe.

Prin experimente în laborator, cercetătorii au cultivat mini-tumori pentru a modela comportamentul cancerului în corpul uman. Când au „dezactivat” gena care produce proteina SPP1, s-au dezvoltat tumori mai puține și mai mici decât în prezența proteinei.

Rezultatele din testări sunt promițătoare

Testele pe șoareci au oferit rezultate și mai promițătoare. Niciunul dintre șoarecii cu gena SPP1 activă nu a supraviețuit mai mult de 50 de zile, în timp ce 20% dintre cei cu gena dezactivată au supraviețuit până la 400 de zile. De asemenea, șoarecii cu gena SPP1 blocată aveau tumori care nu se răspândeau în organism.

Profesorul Axel Behrens de la ICR a declarat: „Cercetarea noastră a identificat o proteină care, atunci când este blocată, poate împiedica răspândirea cancerului în organism și, sperăm, poate prelungi viața pacienților. Următorul pas va fi dezvoltarea unui medicament care să vizeze cu precizie proteina”.

Anna Jewell de la Pancreatic Cancer UK afirmă: „Peste jumătate dintre persoanele diagnosticate cu această boală devastatoare moarw în doar trei luni, o rată de supraviețuire îngrozitoare, care abia s-a schimbat din anii 1970. Aceste descoperiri promițătoare ar putea deschide calea pentru dezvoltarea de noi medicamente”.

Cercetătorii au descoperit că blocarea SPP1 crește și nivelurile unei alte proteine, GREM1, asociată anterior cu reducerea răspândirii cancerului pancreatic.