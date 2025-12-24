Prima pagină » Ştiinţă-Sănătate » Descoperire revoluționară: Particule metalice distrug tumori de 3 ori mai repede

Cercetători au împărtășit o descoperire revoluționară în cercetarea tratamentului cancerului. O nouă tehnologie poate viza selectiv celulele canceroase, cruțând țesutul sănătos.
Descoperire revoluționară: echipa de cercetare afirmă că particule metalice extrem de mici, numite „nanodots”, ar putea identifica și distruge celulele canceroase la oameni, deschizând noi posibilități pentru terapii țintite.

Ce sunt „nanodots” – descoperire revoluționară și cum funcționează

Nanoparticulele minuscule sunt fabricate din oxid de molibden, un compus derivat din molibden. Acesta este un metal rar utilizat pe scară largă în electronică și aplicații industriale.

Dr. Baoyue Zhang explică mecanismul: „Celulele canceroase trăiesc deja sub un stres mai mare decât cele sănătoase. Particulele noastre sporesc puțin acest stres – suficient pentru a declanșa autodistrugerea celulelor canceroase, în timp ce celulele sănătoase se descurcă foarte bine”.

Cum distrug particulele celulele canceroase

Dr. Zhang spune că modificările subtile ale structurii chimice a metalului îl determină să elibereze molecule reactive de oxigen. Aceste forme instabile de oxigen deteriorează componentele celulare vitale, provocând în cele din urmă moartea celulelor.

Multe dintre tratamentele existente pentru cancer afectează țesutul sănătos alături de tumori.

Avantaje față de tratamentele actuale

Nanoparticulele sunt fabricate dintr-un oxid metalic larg disponibil, nu din metale nobile scumpe sau toxice precum aurul sau argintul. Acest lucru oferă potențial pentru o fabricație mai accesibilă și mai sigură.

În experimentele de laborator, nanoparticulele au demonstrat o selectivitate semnificativă. Ele au eradicat celulele canceroase cervicale de trei ori mai repede decât celulele sănătoase într-o perioadă de 24 de ore.

Ajustarea compoziției metalului

Cercetătorii au reușit să obțină acest efect prin ajustarea compoziției metalului. Au introdus cantități infime de hidrogen și amoniu în structura particulelor.

Ajustarea fină a determinat particulele să genereze niveluri ridicate de molecule de oxigen. Acestea au propulsat celulele canceroase în apoptoză, mecanismul natural al organismului de eliminare a celulelor deteriorate.

Stadiul actual al cercetării

Cercetarea se află încă în fază incipientă. Tehnologia a fost testată până acum doar pe celule cultivate în laborator și încă nu pe animale sau oameni.

Cu toate acestea, descoperirile indică o nouă strategie eficientă care exploatează vulnerabilitățile existente ale celulelor canceroase. Rezultatele preliminare sunt promițătoare pentru dezvoltarea viitoare, scrie The Independent.

Următoarele etape

Echipa de cercetare din Australia continuă să dezvolte tehnologia.

Obiectivul este ca particulele să se activeze numai în interiorul tumorilor și să nu afecteze niciodată țesutul sănătos. Cercetătorii încearcă, de asemenea, să înceapă testarea particulelor pe animale.

Costurile reduse ale oxidului de molibden comparativ cu metalele nobile reprezintă un avantaj semnificativ. Acest lucru ar putea face ca viitoarele terapii să fie mai accesibile pentru un număr mai mare de pacienți.

