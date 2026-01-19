Descoperirea științifică a deceniului. Semințele unui soi de vinete combat cancerul de colon

Descoperirea aparține unui grup de oameni de știință de la Universitatea din Granada (UGR) și Institutul de Cercetare Biosanitară (IBS), în colaborare cu Fundația Cellbitec, care au studiat efectele extractului de semințe de vinete asupra cancerului de colon.

Cercetarea a fost publicată în revista Food Bioscience. Relevă faptul că extractele, bogate în flavonoide și polifenoli, inhibă proliferarea tumorală. Chiar acționează asupra celulelor stem canceroase, cu un profil de toxicitate scăzut pentru celulele sănătoase.

Rezultatele au fost obținute pe culturi celulare și pe animale. Deschid o nouă cale pentru dezvoltarea viitoarelor terapii complementare pentru tratamentul acestor tumori, potrivit informațiilor furnizate luni.

Mai multe detalii

În extractul obținut din semințe mature și degresate din soiul de vinete S0506 și prin tehnici analitice avansate, responsabilii de studiu au putut „identifica o concentrație semnificativă de molecule bioactive, precum kaempferol, quercetină sau protodiosină”.

Astfel, expunerea liniilor celulare de cancer colorectal uman și murin (de șoareci) la acest extract a demonstrat „un puternic efect antiproliferativ, chiar și la concentrații foarte scăzute”. Eficacitatea se bazează pe activarea căilor care conduc la apoptoză (moartea celulară programată). De asemenea, conduc și la autofagie (procesul de moarte celulară), precum și pe alterarea citoscheletului celulelor tumorale.

Un efect puternic

O altă particularitate este că afectează și celulele stem tumorale. Sunt principalele responsabile de rezistența la medicamente și de recidivele bolii. În ceea ce privește efectul toxic asupra celulelor „sănătoase”, acesta este nul sau foarte redus.

Cercetarea actuală a avansat deja într-o fază preclinică. În alte modele experimentale s-a observat o scădere semnificativă a angiogenezei, procesul de formare a noilor vase de sânge de care tumorile au nevoie pentru a crește și a se alimenta.

Prin urmare, experții subliniază importanța continuării cercetărilor viitoare la nivel molecular și farmacologic, destinate „determinării siguranței, dozelor optime și posibilelor aplicații viitoare”.

Cel mai frecvent tip de cancer din lume

Cancerul de colon este unul dintre cele mai frecvente tipuri de cancer la nivel mondial. Astfel, căutarea de noi terapii alternative rămâne o provocare medicală.

Potrivit Rețelei Spaniole de Registre de Cancer, se estimează că anul trecut au fost diagnosticate peste 44.500 de cazuri noi. Deși unii factori de risc nu pot fi modificați, alții, precum stilul de viață, pot contribui la reducerea semnificativă a riscului.