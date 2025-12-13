Prima pagină » Life-Inedit » Descoperire arheologică șocantă: frescă cu Iisus reprezentat ca „Păstorul cel bun”

Arheologii au găsit o frescă cu Iisus reprezentat ca „Păstorul cel bun” în stil roman, considerată una dintre cele mai importante descoperiri din perioada creștină timpurie din Anatolia.
Andreea Tobias
13 dec. 2025, 14:42, Life-Inedit

Arheologii au găsit fresca cu Iisus reprezentat ca „Păstorul cel bun” într-un mormânt subteran lângă orașul Iznik, unde Crezul de la Niceea a fost adoptat în anul 325 d.Hr.

Mormânt din secolul al III-lea

Mormântul datează din secolul al III-lea, când zona era încă sub stăpânirea Imperiului Roman și creștinii erau persecutați.

Fresca îl înfățișează pe Iisus tânăr, bărbierit, îmbrăcat într-o togă și purtând o capră pe umeri, potrivit The Associated Press, prima organizație media internațională căreia i s-a acordat acces la mormânt.

Cercetătorii spun că fresca reprezintă unul dintre rarele cazuri din Anatolia în care Iisus este înfățișat cu atribute romane.

Arheologul șef al proiectului consideră că opera de artă ar putea fi „singurul exemplu de acest gen din Anatolia”, a raportat AP.

Papa Leon al XIV-lea a vizitat recent orașul

Papa Leo XIV a vizitat recent orașul în cadrul primei sale călătorii în străinătate de la preluarea conducerii Vaticanului. În timpul șederii la Iznik, Papa a marcat cea de-a 1700-a aniversare a Conciliului de la Niceea.

Conciliul de la Niceea a stabilit Crezul de la Niceea, citit și astăzi de milioane de creștini.

Cadou din partea președintelui turc

Președintele turc Recep Tayyip Erdoğan i-a oferit papei o pictură pe faianță reprezentând descoperirea „Păstorului cel bun”, potrivit AP.

În timpul șederii în Turcia, Papa Leon al XIV-lea a fost însoțit de patriarhi și preoți din Est și Vest.

Rugăciune pentru unitatea creștinilor

Liderii religioși s-au rugat împreună ca creștinii să fie din nou uniți într-o bună zi. Ei s-au rugat la locul unde conciliul a elaborat Crezul de la Niceea.

Bărbații au recitat crezul, despre care papa a spus că este „de o importanță fundamentală în călătoria pe care creștinii o fac spre comuniunea deplină”, potrivit AP.

