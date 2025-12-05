Oamenii de știință sunt tot mai aproape de un vaccin universal împotriva cancerului

Cercetătorii au demonstrat că un vaccin bazat pe nanoparticule poate preveni mai multe tipuri agresive de cancer la șoareci, oferind protecție imună de durată și blocând metastazele, scrie SciTechDaily.

Descoperirile, realizate la Universitatea din Amherst, Massachusetts, marchează un pas important către un vaccin universal împotriva cancerului, cu potențial atât preventiv, cât și terapeutic.

Protecție eficientă împotriva mai multor tipuri de cancer

Vaccinul experimental a prevenit cu succes melanomul, cancerul pancreatic și cancerul mamar triplu negativ la șoareci, menținând până la 88% dintre animale fără tumori, în funcție de tipul de cancer.

Prin activarea simultană a mai multor căi ale sistemului imunitar, formularea a generat răspunsuri puternice ale celulelor T, care au eliminat tumorile și au împiedicat răspândirea celulelor canceroase în plămâni.

Formulările tradiționale de vaccin nu au reușit performanțe similare, toate animalele din grupurile de control dezvoltând tumori în câteva săptămâni.

„Memoria” imunitară oferă protecție pe termen lung împotriva metastazelor

Cercetătoarea principală, Prabhani Atukorale, afirmă că forța vaccinului constă în capacitatea lui de a genera memorie imună sistemică, permițând organismului să recunoască și să distrugă celulele canceroase mult timp după vaccinare.

Folosind ulterior un amestec de celule tumorale inactivate, care pune la dispoziție o varietate mai largă de antigene, vaccinul a reușit să protejeze împotriva mai multor tipuri de cancer fără a necesita secvențieri genetice personalizate.

Rata de respingere tumorală a fost de 88% în cancerul pancreatic, 75% în cancerul mamar și 69% în melanom.

Către o tehnologie flexibilă pentru prevenirea viitoarelor cancere

Echipa a creat un adjuvant complex pe bază de nanoparticule lipidice, capabil să livreze simultan mai mulți activatori ai sistemului imunitar într-o structură stabilă, depășind una dintre limitările majore ale vaccinurilor oncologice.

Cercetătorii cred că această tehnologie poate fi adaptată atât pentru prevenție, cât și pentru tratament, în special pentru persoanele cu risc crescut.

Inovația a stat deja la baza lansării startup-ului NanoVax Therapeutics, care își propune să transforme această descoperire în soluții clinice.